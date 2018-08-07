İBB 'Zemin İstanbul' için Türkiye'nin önde gelen üç üniversitesi ile protokol imzaladı

İBB Saraçhane binasında gerçekleştirilen “İşbirliği Protokolü İmza Töreni”nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner protokollere imza attılar. Törende, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ömer Kökçam ve İBB Bürokratları da yer aldı.

İmza töreni öncesi konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zemin İstanbul projesinin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “100 Günlük Eylem Planı” kapsamında Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı bölümünde yer aldığını belirterek, bugün Türkiye'nin önde gelen üç üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Başakşehir ilçesi kurulurken, belediye başkanı olarak dünyadaki en iyi teknolojileri yakalamak istediklerini ve bu amaçla Türkiye’de bir ilk olarak Başakşehir Living Lab projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, “Zemin İstanbul” projesinin de bunun bir devamı olduğunu ve İstanbul’dan da Türkiye’ye yayılmasını hedeflediklerini kaydetti.

İBB olarak Zemin İstanbul’u konumlandırırken projenin özellikle çocukların ve gençlerin teknolojiye yönelmesine zemin hazırlayacağını ümit ettiklerini vurgulayan Mevlüt Uysal, Başakşehir’deki Living Lab’da birkaç gencin, yerin altına gömülen çöp konteynerlerine araçlardaki gibi sensör yerleştirme fikrini geliştirdiğini, bu sayede konteynerin doluluk oranını belediyeden takip eder hale geldiklerini anlattı.

Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 1994 yılından itibaren teknolojiyi en iyi kullanan belediye olduğunu vurgulayarak, Zemin İstanbul’un en geç iki ay içerisinde açılışının yapılacağını söyledi.

Projenin İstanbul ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Uysal, insanlık tarihinde her zaman yeniliği (inovasyon) takip eden ve yakalayabilenlerin bir adım önde olduğunu; bölgesinde, ticarete ve ekonomiye hükmettiğini, diğer toplumlara göre hep daha ileri gittiğini hatırlattı. Uysal, “Medeni ülkeler seviyesine ulaşmak ve onları geçmek gibi bir niyetimiz varsa, bu gelişmelere zemin hazırlayacak çalışmaların olması lazım. Bu tür merkezler öncelikle çocuklarımızı teknolojiyle tanıştırıyor ve büyütüyor. Onlara bir özgüven kazandırıyor. Emeğini teknolojiye harcayan insanlara, o teknolojiyi pazara ulaştıracak yatırımcılarla buluşma imkanı sağlıyor. Zemin İstanbul, bunların yanı sıra, İstanbul’u akıllı şehircilik yolunda yapılandırırken teknolojiden maksimum seviyede istifade etme imkanı da sunacak” diye konuştu.

Zemin İstanbul’un yenilik ve teknoloji adına bir şeyler yapmak isteyen, yapılanları görmek isteyen veya buluşunu ticari ürüne dönüştürmek isteyen herkesi teknoloji ve laboratuvar ortamıyla buluşturacağını aktaran Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Zemin İstanbul, ‘Çok güzel şeyler ürettim ama bunların ticaretini yapsam’ ve ‘Ben bu işe para yatırayım’ diyecek insanları buluşturacak. Kim ne ararsa o zeminde bulacak. İBB olarak İstanbulluları teknolojinin üretim aşamasıyla tanıştırmak, bu konuda emek çeken insanların ürünlerinin yatırımcıyla buluşmasını sağlamak adına önemli işler yapacağımıza inanıyoruz. Şişhane İstasyonu’ndaki Zemin İstanbul’a ilginin yoğun olacağını düşünüyoruz. Ne kadar talep gelirse o kadar yerde Zemin İstanbul açacağız. Zemin İstanbul Şişhane’den Türkiye’ye yayılsın istiyoruz. İstanbullular, ‘İyi ki Zemin İstanbul açılmış’ desin istiyoruz. Bir gün bu teknolojik çalışmaların çok genişlediğini gördüğümüzde çok mutlu olacağız.”

Zemin İstanbul protokolüne imza atan İTÜ, YTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi rektörleri de projenin milli teknolojinin gelişmesi adına çok önemli olduğunu belirterek, toplumun problemlerinin çözümü için bütün paydaşlarının bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

ZEMİN İSTANBUL NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniliğe ve teknolojiye meraklı gençleri yetiştirmek için hazırlanan Zemin İstanbul projesi, İstanbul’u İstanbullularla birlikte bir teknoloji kenti yapmak için kapılarını açacak.

Eylül ayında Şişhane Metro İstasyonu içindeki 1.100 metrekarelik bir alanda açılacak olan Zemin İstanbul, her yaştan İstanbullulara ve teknoloji tutkunlarına hitap edecek. Zemin İstanbul; Kuluçka Merkezi, Deneyim Merkezi, Eğitim Etkinlik Merkezi ve Animasyon Stüdyosunda oluşacak.

Kuluçka Merkezi’nde, şehir bilimi alanında; fikir sahibi bireylere veya işletmelere iş geliştirme imkanı sunulacak. Girişimcilere eğitimler verilecek, gerekli kaynak ve hizmetleri sağlanacak. Girişimciler, sektörel ve akademik tecrübeye sahip kişilerin oluşturduğu mentor havuzundan faydalanabilecek.

Deneyim Merkezi; girişimcilerin hizmet ve ürünlerinin piyasaya sunulmadan önce; vatandaşla buluşacağı birlikte yeniden şekilleneceği birlikte test edilip tasarlanacağı yer olacak.

Eğitim Etkinlik Merkezi’nde; 7-16 yaş arasındaki çocuklara robotik kodlama, nesnelerin interneti, yapay zeka siber güvenlik alanlarında eğitimler verilecek.

Animasyon Stüdyosu ise, İstanbulluları en küçük yaşlardan itibaren yenilik ve teknolojiyle buluşturmayı amaçlıyor. Stüdyosu, 2-7 yaş arası çocukların yeni/ farklı fikirlerini ve hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürme şansı bulacağı bir merkez olacak.

Zemin İstanbul’a Nisan- Haziran arası 678 girişimci başvurdu. Başvurular jüri üyelerince değerlendiriliyor. 8 Ağustos çarşamba günü kuluçka merkezine girmeye hak kazanan 20 girişimci belirlenecek.

GİRİŞİM BAŞVURU SAYILARI

Başvuru: 678

2.tura kalanlar: 113

Finale kalanlar: 39

20 girişimci kuluçka merkezine girmeye hak kazanacak.

Finale kalan proje alanları;

Çevre alanında 9 proje

Enerji alanında 8 proje

Sağlık alanında 6 proje

Bilişim alanında 4 proje

Sosyal inovasyon ve diğer alanlarda 9 proje