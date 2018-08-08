İBB Başkanı Uysal: 'Malazgirt'i hatırlama anlamında İstanbul'un sorumluluğu var'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek kutlamaların tanıtım toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, 1071 yılında kazanılan Malazgirt zaferinin Anadolu’nun kapılarını Türklere açarak bir başlangıç olduğunu söyledi. Malazgirt Zaferi anma törenine büyük destek verdiklerini belirten Başkan Uysal, “Okçular Vakfı geçen yıl bu faaliyeti yaparken Malazgirt ilçesi ile başkanı olduğum Başakşehir ilçemiz kardeşti. Malazgirt Zaferi'ni ülkenin gündemine getirenlere teşekkür ederim. Organizasyona İstanbul Büyükşehir olarak destek veriyoruz. Organizasyon sadece Muş için değil, Türkiye için yapılan önemli bir etkinlik” dedi.

Bu yıl yapılacak etkinliklerin geçen yıldan daha kapsamlı olacağını ifade eden Mevlüt Uysal, “Malazgirt, bu milletin başlangıcı, Anadolu'ya girişi. Her yıl burada olacağız. Burada önemli olan İstanbul'da yaşayanların 1453'ten önce 1071'in olduğunu hatırlaması. 1071 Malazgirt'in hatırlanması anlamında İstanbul'un büyük sorumluluğu var. Malazgirt başlangıcı olmasa 1453 olmazdı. O olmasa bugün ülkemiz olmazdı” ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN: “BİRLİK RUHUNU DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ”

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da, 26 Ağustos'ta Malazgirt'te Türkiye'nin birlik tablosunu yeniden dünyaya haykıracaklarını söyledi. Erdoğan, “Malazgirt'in şehit kanlarıyla sulanırken cephede Türk, Kürt, Arap ve ümmet bir arada bulundu. Anadolu toprakları böylelikle aslında İslam ümmetinin de vatanı oldu. Cumhurbaşkanımızın dediği 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışı bin yıl önceki ruha yaslanmaktadır.”

OKÇULAR VAKFI BAŞKANI YILDIZ: “BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER”

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız ise, “Milletimiz için ağustos ayı zafer ayıdır. Ahlat'ta başladı Malazgirt'te dünyanın şahit olduğu en büyük zaferle Sultan Alparslan Anadolu'yu vatan olarak bizlere bıraktı” diyen Yıldız, Alparslan'ın torunları olarak Malazgirt Zaferi ile vatan şuuruna hep birlikte varacaklarını dile getirdi.