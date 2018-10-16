İBB Başkanı Mevlüt Uysal: 'Dünya gençliğine hizmet etmeye hazırız'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy’deki Uluslararası Gençlik Merkezi binasının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Basın mensuplarıyla birlikte tesisi gezen Başkan Mevlüt Uysal, inşaatın yüzde 50’ye yakınının tamamlandığını ve 2019’da bitirerek hizmete almayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ni kurduğunu hatırlatan Başkan Mevlüt Uysal, daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde ülke genelinde gençlik meclisleri oluşturulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde BM’de yaptığı konuşmada, BM bünyesinde bir gençlik teşkilatı kurulmasını, bu teşkilatın merkezinin İstanbul olarak belirlenmesini ve bu binanın BM Gençlik Merkezi olmasını teklif ettiğini hatırlatan Mevlüt Uysal, şöyle konuştu;

“Sayın Cumhurbaşkanımız, 1997 yılında Gençlik Meclisi kurarak, gençlere verdiği önemi ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından sonraki siyasi hayatında da gençlere çok büyük önem verdi. Gençlerin seçme seçilme hakkı gibi her türlü siyasi hakkı verilmiştir. En son seçme ve seçilme yaşı 18’e kadar indirildi. Gençler kendi kararını verecek yaşa geldiğinde siyasette yer alma hakkı tanındı. Bu haklar dünyada pek az ülkede gençler bu haklara sahip. Türk gençliğinin dünyadaki gençlerden bir adım önde bu siyasi hakları kazanmaları önemlidir. İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın BM’de yaptığı teklif karşılık bulacak ve BM gençlik teşkilatı her halükarda kurulacaktır. Yine inanıyoruz ki bu teşkilatın merkezi İstanbul olacaktır.”

“BM’nin Gençlik Merkezi kurulur ve İstanbul’un merkez olmasını kabul ederlerse, bu eser dışında ilave olarak yapılması gereken tesis varsa, onu da yapmaya hazır olduğumuzu şimdiden ilan etmek isteriz” ifadelerini kullanan Uysal, “İBB olarak bugüne kadar gençliğimiz için yaptığımız hizmetler ortada. Bundan sonra sadece İstanbul’a değil bütün dünya gençliğine hizmet etmeye aday olduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.

“İSTANBUL GENÇLİK MERKEZİ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK”

İBB olarak gençlerin iyi yetişmesine katkı vermek için birçok faaliyet ve hizmet yürüttüklerine dikkat çeken Uysal, “Bu gençlik merkezi de o amaçla planlandı. Tesis tamamlandığında öncelikle İstanbul ve ülkemizdeki gençlere hizmet verecek. İnanıyoruz ki gençlerimizin buradaki faaliyetleri dünya gençliğine örnek olacak. Dünya gençliğinin kültürel diyalogu ne kadar iyi olursa geleceğimizi o kadar garantide görüyoruz. Öte yandan, İBB Gençlik Meclisimizde gençlerimiz çeşitli aktiviteler yaparken, kendi taleplerini ortaya koyarak bize yol gösterici oluyorlar” diye konuştu.

İBB İstanbul Uluslararası Gençlik Merkezi projesinde konferans salonları, anfi tiyatro, gösteri merkezi, eğitim merkezi ve gençleri sosyal alanda geliştirecek her türlü aktivite imkanı bulunduğunu ifade eden Başkan Uysal, “İstanbul Gençlik Merkezi İstanbul’a, Türkiye’ye ve dünyaya hayırlı olsun. Bu eserin BM Gençlik Merkezi olmaya layık güzel bir eser olması için var gücümüzle uğraşacağız” şeklinde konuştu.

DÜNYA GENÇLEĞİNİ BİR ARAYA GETİRECEK

Ataköy’de Kadın Koordinasyon Merkezi binasının yanında yapılan İBB İstanbul Uluslararası Gençlik Merkezi, dünya gençlerini İstanbul’da bir araya getirecek ve gençliğin sorunlarına çözüm üretilen uluslararası bir merkez olacak.

İBB İstanbul Uluslararası Gençlik Merkezi, 23 bin metrekare alan üzerinde 32 bin 675 metrekare olarak inşa ediliyor. Gençlik merkezi’nde; çok amaçlı spor ve toplantı salonu, çok amaçlı derslik, konferans-sergi salonu, kütüphane, kafeterya, iç bahçeler, 454 araçlık otopark, (ihtiyaç halinde mekanik sistemle 850’ye çıkarılabilir.) Açık basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, dinlenme alanları ve yeşil alanlar bulunacak.

İBB Gençlik Meclisi, BM HABİTAT ile ortak çalışma yürüterek, Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Birliği’ni kurmak için 2 yıl geçerli olacak protokol imzaladı. Protokol kapsamında; Ekim 2016’da Quito Ekvador’da yapılan HABİTAT III Konferansı’nda alınan karar doğrultusunda, “Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Zirvesi”nin toplanması ve “Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Birliği”nin kurulması hedefleniyor.

Proje; BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, daha fazla sürdürülebilir şehir ve toplum oluşturmak amacını taşıyor. Bu çerçevede hizmet verecek BM Gençlik Merkezi, dünya gençlerini bir araya getirecek. Merkezde belli dönemlerde sunum ve toplantılar düzenlenecek. Uluslararası gençlik çatı organizasyonları için uzantı ofisi (liaison office) fonksiyonu taşıması planlanan merkezde, farklı ülkelerden gençler yıl boyunca birbirinden farklı projelerde görev alacak.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında kurmuş olduğu İBB Gençlik Meclisi, BM’de akredite tek gençlik örgütü. Gençlik Meclisi ile toplumun her kesiminden gence ulaşılarak, yılda 800 binin üzerinde gençle temas kuruluyor. Gençlik Meclisi’nde gençlere staj, part time iş gibi birçok hizmet de sunuluyor.