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İbadi: Memur maaşları petrol gelirlerinden ödenebilir

İbadi: Memur maaşları petrol gelirlerinden ödenebilir

Irak Başbakanı İbadi, "IKBY, memurların yüzde 80'inin maaşını petrol gelirlerinden ödeyebilir" dedi. İbadi ayrıca petrolden elde edilen gelirin yaklaşık 1 milyar 600 bin dolar olduğuna da dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 20:54 - Güncelleme: 02-01-2018 20:54

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle (IKBY) memurlarla ilgili veriler hakkında sorun yaşandığını belirterek, IKBY hükümetinin memurların yüzde 80'inin maaşını petrol gelirlerinden ödeyebileceğini söyledi.

İbadi, yaptığı haftalık basın toplantısında, IKBY'nin geçen 3 ay içerisindeki petrolden elde ettiği gelirin yaklaşık 1 milyar 600 bin dolar olduğunu ifade ederek, "IKBY, memurların yüzde 80'inin maaşını petrol gelirlerinden ödeyebilir. Ancak bu gerçekleşmiyor." dedi.

İbadi, IKBY'nin 2018 yılı gelirleri hakkındaki verilerini merkezi yönetime bildirme sözü verdiğini de kaydetti.

Irak'taki silahların devletin elinde sınırlandırılması çalışmasına başladıklarını duyuran Başbakan İbadi, "Yasa dışı silahların bulunduğu yerlerle ilgili vatandaşlardan ihbarlar almaya başladık." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Ocak 2018 21:47 ödeyin diyorsa ödeyeceksiniz yoksa gerilim olur

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