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Hüseyin Gülerce'den Abdullah Gül itirafı meğer iki ay önce

Hüseyin Gülerce'den Abdullah Gül itirafı meğer iki ay önce

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Abdullah Gül'ün iki ay önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde hükümeti ve Erdoğan'ı tehdit ettiği iddia edilen konuşmasını gündeme getirip kendi adına bir özeleştiri yaptı.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 10:23 - Güncelleme: 04-01-2018 10:23

AK Parti- Abdullah Gül gerilimi tüm hızıyla sürerken, tartışmalara katılan Hüseyin Gülerce itiraf niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Gül'ün 3 Kasım 2017 günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde Kılıçdaroğlu'nu geride bırakan konuşmasını Gülerce, "Gül hamlesi: Süvari değiştirilmek isteniyor" başlıklı köşesine taşıdı.

Gül'ün o konuşmadaki "Hepimiz evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde, gün gelir ya insanlar ayaklanır veya dış müdahale kaçınılmaz hale gelir." açıklamasına yer veren Gülerce, yazısında itiraf niteliğinde şu ifadeleri kullandı:

"DERİN ÇATLAĞI SÖYLEYEN BİZ OLMAYALIM DİYE YUTKUNDUK" "İki ay önce Gül’ün, demokrasi dışı müdahalelere meşruiyet kılıfı getiren cuntacıları hatırlatan bu tehdidini, maalesef ya görmezden geldik, geçiştirdik, ya da Erdoğan ile Gül arasındaki derin çatlağı söyleyen biz olmayalım diye yutkunduk..."

Gül"ün asıl çıkışının KHK düzenlemesine itirazı değil Bahçeşehir'deki bu konuşma olduğunu savunan yazar, Gül ve ekibinin üç ortak özelliğini sıraladı:

"ERDOĞAN'DAN KURTULMAK İSTİYORLAR"
Bir; hepsi Erdoğan’a karşı öfkeli... Hepsi AK Parti iktidarının ilk günlerinden itibaren Erdoğan’la birlikte çalıştılar. Erdoğan’ın onlara altın tepside sunduğu makamları da bir kadirşinaslık olarak değil, hakları olarak görüyorlar. Hepsinin yolları Erdoğan ile ayrıldı. Bu ayrılmanın bütün kabahatlisi olarak Erdoğan’ı biliyorlar. Ekiptekiler, Erdoğan’ı vefasızlıkla suçluyor. Ancak –burada teker teker sıralamak istemiyorum- hemen hepsinin Erdoğan’a açıktan ya da örtülü vefasızlıkları var. Hem de ne vefasızlıklar. Erdoğan’ı affedemiyorlar ve köprüleri atmanın gerilimi ile yaşıyorlar.

İki; Gül ve ekibindekilerin hepsi, Türkiye’nin kendilerine ihtiyacı olduğuna, bu zor dönemde kendilerine görev düştüğüne inanıyorlar. Kendilerini kenara itilmiş, pasifize edilmiş, işe yaramaz hale gelmiş görüyorlar. Öyle ki, kendilerinden istifade edilmemesinin, Türkiye’ye yapılmış haksızlık olduğuna inanıyorlar. Büyük beklenti içerisindeler. Görev bekliyorlar ama Erdoğan oralı bile olmuyor. Onun için artık harekete geçme zamanının geldiğine karar veriyorlar.

Üç; Gül’ün Türkiye’nin yönetimine gelmesi halinde problemlerin çözüleceğine AK Parti tabanını ikna etmeye çalışıyorlar. “Mesele AK Parti meselesi değil, Erdoğan’dan kurtulma meselesidir” diyorlar.

Kısacası, “Türkiye, atı değil, süvariyi değiştirerek yoluna devam etmelidir” diyorlar.

Hüseyin Gülerce'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • bu adam halen FETÖ den alınmadı ya... 04 Ocak 2018 10:32 bu herif halen dışarda,halen konuşuyor ve dinleyenler var !

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KİMDİR ?
Hüseyin Gülerce
HÜSEYİN GÜLERCE KİMDİR?

Hüseyin Gülerce kimdir ve aslen nerelidir biliyor musunuz? Hüseyin Gülerce aslen Edirnelidir. Star Gazetesi'nde yazan Hüseyin Gülerce 1950 yılında Keşan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Enez'de, okuyan H&uum

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