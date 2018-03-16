Hüseyin Gülerce: Bir FETÖ darbe senaryosu daha var

Son günlerdeki FETÖ operasyonlarında pek çok ilde albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay kadrosundaki muvazzaf kişiler tutuklanıyor. Bu tutuklamalar, ordu içindeki FETÖ yapılanmasının aslî unsuru “mahrem imamlar”ın itirafçı olmalarından sonra arttı. Peki bu bu durumu nasıl okumalı? Bir dönem Gülen örgütünde görev alan Hüseyin Gülerce, kritik uyarılarda bulunuyor. "Bir FETÖ darbe senaryosu daha var" başlıklı yazısında olası tehlikeyi paylaşıyor.

"SUİKAST TEŞEBBÜSÜ OLABİLİR"

"FETÖ yapılanması içindeki bu asker elemanlar, ByLock gibi gizli haberleşmeler içinde değiller. Başlarındaki “imamlar”la ankesörlü telefonlarla iletişim kurmuşlar.

TSK içinde hala görevde olan ve bütün mücadeleye rağmen kendilerini gizleyen/gizlemeye devam eden bu kripto/kozmik FETÖ’cülerin varlığı, karşımıza endişe verici bir tablo çıkarıyor.

Demek ki, darbe teşebbüsüne katıldıkları belli, ByLock kullandıkları belli FETÖ’cüler dışında, hala Pensilvanya’daki elebaşına körü körüne bağlı epey sayıda terörist, asker üniforması altında bulunuyor. Hatta bir kısım eski TSK mensubu; “Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki en güçlü grup halen FETÖ’dür” kanaatini taşıyor. Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ “bu iddiaları ciddiye almak lazım” diyor.

Kritik noktalarda bulunan FETÖ elemanı muvazzaf subayların varlığı, yeni bir darbe teşebbüsü için ciddi endişe kaynağıdır.

Elinde silah olan, tanklara, toplara görev verebilen, uçak uçurabilen FETÖ’cü sayısının çok olmasına da gerek yok. Bunlar 15 Temmuz’daki gibi geniş bir organizasyonla darbe teşebbüsü yapamazlar ama bir kaosun düğmesine basabilirler.

En kuvvetli FETÖ darbe senaryosu, -Allah korusun- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsüdür. Türkiye’yi kaosa sürükleyecek tek suikast teşebbüsü budur.

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