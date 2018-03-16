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Hüseyin Gülerce: Bir FETÖ darbe senaryosu daha var

Hüseyin Gülerce: Bir FETÖ darbe senaryosu daha var

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, son dönemde FETÖ operasyonlarında tutuklanan subayların TSK'da görevli olduğuna dikkat çekti. Gülerce en kuvvetli senaryonun Erdoğan'a yönelik suikast teşebüsü olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 07:43 - Güncelleme: 16-03-2018 07:43

Son günlerdeki FETÖ operasyonlarında pek çok ilde albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay kadrosundaki muvazzaf kişiler tutuklanıyor. Bu tutuklamalar, ordu içindeki FETÖ yapılanmasının aslî unsuru “mahrem imamlar”ın itirafçı olmalarından sonra arttı.  Peki bu bu durumu nasıl okumalı? Bir dönem Gülen örgütünde görev alan Hüseyin Gülerce, kritik uyarılarda bulunuyor. "Bir FETÖ darbe senaryosu daha var" başlıklı yazısında olası tehlikeyi paylaşıyor.

"SUİKAST TEŞEBBÜSÜ OLABİLİR"
"FETÖ yapılanması içindeki bu asker elemanlar, ByLock gibi gizli haberleşmeler içinde değiller. Başlarındaki “imamlar”la ankesörlü telefonlarla iletişim kurmuşlar. 

TSK içinde hala görevde olan ve bütün mücadeleye rağmen kendilerini gizleyen/gizlemeye devam eden bu kripto/kozmik FETÖ’cülerin varlığı, karşımıza endişe verici bir tablo çıkarıyor. 

Demek ki, darbe teşebbüsüne katıldıkları belli, ByLock kullandıkları belli FETÖ’cüler dışında, hala Pensilvanya’daki elebaşına körü körüne bağlı epey sayıda terörist, asker üniforması altında bulunuyor. Hatta bir kısım eski TSK mensubu; “Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki en güçlü grup halen FETÖ’dür” kanaatini taşıyor. Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ “bu iddiaları ciddiye almak lazım” diyor. 

Kritik noktalarda bulunan FETÖ elemanı muvazzaf subayların varlığı, yeni bir darbe teşebbüsü için ciddi endişe kaynağıdır. 

Elinde silah olan, tanklara, toplara görev verebilen, uçak uçurabilen FETÖ’cü sayısının çok olmasına da gerek yok. Bunlar 15 Temmuz’daki gibi geniş bir organizasyonla darbe teşebbüsü yapamazlar ama bir kaosun düğmesine basabilirler. 

En kuvvetli FETÖ darbe senaryosu, -Allah korusun- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsüdür.  Türkiye’yi kaosa sürükleyecek tek suikast teşebbüsü budur. 

Hüseyin Gülerce'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 08:11 FETOYU BESLEYEN BÜYÜTEN DESTEKLEYEN BU GÜZEL ÜLKEMİZİN BAŞINA BELA EDEN HER KİM İSE ALLAH BELASINI VERSİN

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KİMDİR ?
Hüseyin Gülerce
HÜSEYİN GÜLERCE KİMDİR?

Hüseyin Gülerce kimdir ve aslen nerelidir biliyor musunuz? Hüseyin Gülerce aslen Edirnelidir. Star Gazetesi'nde yazan Hüseyin Gülerce 1950 yılında Keşan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Enez'de, okuyan H&uum

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