Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar mı?

Hürriyet gazetesinde değişim başlıyor! İddialara göre gazetenin genel yayın yönetmeni Fikret Bila, görevinden istifa etti. Bila'dan boşalan koltuğa en yakın isim ise Vahap Munyar!

Fikret Bila'dan boşalan koltuğa Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'ın getirileceği iddia edilmişti. Sosyal medyada da yer alan bu iddialar yalanlanırken, SüperHaber yazarı İzzet Çaba, köşesinde Ababay ile görüştüğünü böyle bir görevlendirme olmadığını yazdı.

PEKİ BU GÖREVE KİM GETİRİLECEK?

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği koltuğuna en yakın isim şimdilik Vahap Munyar! İzzet Çaba, twitter'dan ''Bahisler açılmıştır. Hürriyet yeni genel yayın yönetmeni kim olacak? İlk günde söylediğim gibi bir numarada Vahap Munyar var.'' ifadeleriyle takipçileri ile paylaştı.

Çapa daha sonra ise takipçileri ile ''Vahap Munyar işi bence tamamdır. Hürriyet’in yeni genel yayın yönetmeni hayırlı olsun diyeyim şimdiden.'' ifadelerini paylaştı.

FİKRET BİLA İSTİFA ETTİ

İddialara göre Fikret Bila, daha önce genel yayın yönetmeni olarak Milliyet’te de birlikte çalıştığı Demirören ailesiyle yönetim anlayışında uzlaşamadı. Gelişmeleri değerlendiren Bila, bugün istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini Demirören yönetimine iletti. Fikret Bila’nın idari görevini bıraktığı Hürriyet’te, köşe yazarı olarak devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

MELİS ALPHAN DA CUMHURİYET'E GEÇTİ

Hürriyet’in Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e geçmesinin ardından gazete ile yolları ayrılan ilk isim olan köşe yazarı Melis Alphan ise Cumhuriyet’e geçti.

Hürriyet’ten ayrılışını “Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” ifadeleriyle duyuran Alphan’ın transferi Cumhuriyet yöneticileri tarafından teyit edildi. Alphan da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlıyorum. Pazartesi günü ilk yazımı okuyabilirsiniz” paylaşımında bulundu.