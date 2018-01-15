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Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret

Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 15-17 Ocak tarihleri arasında icra edilecek NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gittiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 20:28 - Güncelleme: 15-01-2018 20:28

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar NATO Askeri Komite toplantısına katılmak için Brüksel’e gitti. Akar’ın Brüksel ziyaretinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Afrin’e her an operasyon yapabiliriz” açıklamasından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Orgeneral Akar’ın NATO toplantısında başta ABD Genelkurmay Başkanı olmak üzere ittifaka üye birçok ülkenin Genelkurmay Başkanlarıyla ikili görüşme yapması bekleniyor.

Orgeneral Akar’ın ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’a, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik YPG ordusu kurulacağına ilişkin açıklamasına yönelik rahatsızlığını iletmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2018 22:58 Hulusi Akar'ın hiç bir faaliyeti benim dikkatimi çekmiyor.Birlikleri elinden alındı, hiç bir yetkisi yok, komuta ettiği birlik yok.Allah ülkeyi harpten korusun...

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