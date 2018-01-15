Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar NATO Askeri Komite toplantısına katılmak için Brüksel’e gitti. Akar’ın Brüksel ziyaretinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Afrin’e her an operasyon yapabiliriz” açıklamasından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
Orgeneral Akar’ın NATO toplantısında başta ABD Genelkurmay Başkanı olmak üzere ittifaka üye birçok ülkenin Genelkurmay Başkanlarıyla ikili görüşme yapması bekleniyor.
Orgeneral Akar’ın ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’a, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik YPG ordusu kurulacağına ilişkin açıklamasına yönelik rahatsızlığını iletmesi bekleniyor.
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