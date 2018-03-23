Hulusi Akar ifade verdi! Darbeyi öğrendiğim ilk anda....

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay'ın çatı davasında katılan sıfatıyla dün ifade verdi.

Akar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını" belirterek, şunları söyledi:15 Temmuz darbe girişimi sadece şahsıma değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve milletimize karşı yapılmıştır.

Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım.

HULUSİ AKAR DARBEDE NEREDEYDİ ? : Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimi sırasında makamında Genelkurmay binasında bulunuyordu. Darbeden saatler önce MİT müsteşarı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

Komutanlarını birliklerdeki haraketleri kontrol etmeye göndermişti. Hulusi Akar darbe girişimi başladıktan sonra makamında başına silah dayanarak etkisiz hale getirilmişti. Darbeciler Hulusi Akar'ı Genelkurmay'dan alıp darbenin merkez üssü olan Akıncı hava üssüne götürmüşlerdi.

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