  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Hulusi Akar ifade verdi! Darbeyi öğrendiğim ilk anda....

Hulusi Akar ifade verdi! Darbeyi öğrendiğim ilk anda....

Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade verdi. Akar ifadesinde; ''Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-03-2018 10:04 - Güncelleme: 23-03-2018 10:21

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay'ın çatı davasında katılan sıfatıyla dün ifade verdi.

Akar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını" belirterek, şunları söyledi:15 Temmuz darbe girişimi sadece şahsıma değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve milletimize karşı yapılmıştır.

Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım.

HULUSİ AKAR DARBEDE NEREDEYDİ ? : Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimi sırasında makamında Genelkurmay binasında bulunuyordu. Darbeden saatler önce MİT müsteşarı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

Komutanlarını birliklerdeki haraketleri kontrol etmeye göndermişti. Hulusi Akar darbe girişimi başladıktan sonra makamında başına silah dayanarak etkisiz hale getirilmişti. Darbeciler Hulusi Akar'ı Genelkurmay'dan alıp darbenin merkez üssü olan Akıncı hava üssüne götürmüşlerdi.

Günün en bomba FETÖ ifadesi! Hulusi Akar'ı yere yatırıp silahı...

Genelkurmay'daki en kötü görüntü! Komutanlar yerlerde vurulma anı da varGenelkurmay'daki en kötü görüntü! Komutanlar yerlerde vurulma anı da varGenelkurmay'daki en kötü görüntü! Komutanlar yerlerde vurulma anı da varGenelkurmay'daki en kötü görüntü! Komutanlar yerlerde vurulma anı da varHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hulusi Akar ifade verdi! Darbeyi öğrendiğim ilk anda.... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Hulusi Akar (1952, Kayseri), Türk asker ve 29. ve mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır. 1972 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1973 yılında da Piyade Okulu'nu tamamladı. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesin

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro