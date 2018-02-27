  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hükümetten cinsel istismar konusunda flaş açıklama

Hükümetten cinsel istismar konusunda flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismarın önlenmesi için alınacak tedbirler için oluşturulan komisyonun çalışmaları konusunda bilgi verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-02-2018 21:05 - Güncelleme: 27-02-2018 00:05

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismar konusuyla ilgili hazırlanan düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklamalarından satır başları:
Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda bakan arkadaşlarla mutabıkız. Hangisi ne kadar ağırlaştırılacak üzerinde çalıştığımız bir konu.

TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz.

Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız.

Çarşamba günü muhtemelen bir daha bir araya geleceğiz, 10 gün içerisinde belki de üç beş kere daha bir araya geleceğiz. O süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu işi hazırlayarak takdim etmeyi planlıyoruz.

İstanbul'da dehşet çiftliği! Yurttan kaçan kızları cinsel...İstanbul'da dehşet çiftliği! Yurttan kaçan kızları cinsel...İstanbul'da dehşet çiftliği! Yurttan kaçan kızları cinsel...İstanbul'da dehşet çiftliği! Yurttan kaçan kızları cinsel...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hükümetten cinsel istismar konusunda flaş açıklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 27 Şubat 2018 00:45 ADALET ADALET GIBI SORGULASA ISLESE BUNLARIN SAYISI SIFIRA KADAR DÜSER

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Akdağ
RECEP AKDAĞ KİMDİR?

Yeni Kabinede yer alan Recep Akdağ Sağlık Bakanlığı koltuğuna geri döndü. AK Parti'nin önde gelen iddialı isimlerinden biri olan AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ kimdir? Recep Akdağ'ın eşi kimdir ve kaç çocuğu va

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro