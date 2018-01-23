Hükümet Meclis'i Afrin için bilgilendirecek!

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Haftaya salı günü Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bilgilendirme yapacak.
Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PYD'yi süpürmek ve Türkiye'nin güney koridorunu terörden temizlemek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı hareketı bugün dördüncü gününde...
Hükümet yürütülen operasyonla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirecek. Bilgilendirmeyi Savunma Bakanı Nurettin Canikli bilgilendirme yapacak.
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