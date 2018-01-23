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Hükümet Meclis'i Afrin için bilgilendirecek!

Hükümet Meclis'i Afrin için bilgilendirecek!

AFRİN 'de başlatılan ve dördüncü gününde devam eden Afrin operasyonu için hükümet Meclis'i bilgilendirecek. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TBMM Genel Kurulu'nda Afrin operasyonunun detaylarını anlatacak

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 12:12 - Güncelleme: 23-01-2018 12:12

Haftaya salı günü Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bilgilendirme yapacak.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PYD'yi süpürmek ve Türkiye'nin güney koridorunu terörden temizlemek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı hareketı bugün dördüncü gününde...

Hükümet yürütülen operasyonla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirecek. Bilgilendirmeyi Savunma Bakanı Nurettin Canikli bilgilendirme yapacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Payitaht 1453 23 Ocak 2018 12:51 AKLIMA TAKILAN SORU… Biz Suriye Devleti ile değil de, adına Muhalif Güçler dedikleri Suriye Devletini bölüp parçalamak isteyen Terör Örgütleri ve Teröristler ile beraber ortak Operasyon yaparak.. Terör Örgütleri ve Teröristler ile işbirliği yapıyorlar, Yardım ve Yataklık yapıyorlar diye suçladığımız AMERİKA’dan ve RUSYA’dan farkımız ne…??? TEK VE EN MANTIKLI ÇÖZÜM YOLU MERKEZİ SURİYE DEVLETİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTIR.

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