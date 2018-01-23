Hükümet Meclis'i Afrin için bilgilendirecek!

Payitaht 1453 23 Ocak 2018 12:51 AKLIMA TAKILAN SORU… Biz Suriye Devleti ile değil de, adına Muhalif Güçler dedikleri Suriye Devletini bölüp parçalamak isteyen Terör Örgütleri ve Teröristler ile beraber ortak Operasyon yaparak.. Terör Örgütleri ve Teröristler ile işbirliği yapıyorlar, Yardım ve Yataklık yapıyorlar diye suçladığımız AMERİKA’dan ve RUSYA’dan farkımız ne…??? TEK VE EN MANTIKLI ÇÖZÜM YOLU MERKEZİ SURİYE DEVLETİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTIR.