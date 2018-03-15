Hüda Kaya'nın sivil halkı!

HDP'li Hüda Kaya tekzip metni göndermek yerine bana Facebook'tan ulaşmış. Mesajında kendisine haksızlık ettiğimi, Türk askerine "Katil" demediğini söylüyor.



Önce o mesajın tamamını olduğu şekliyle beraber okuyalım, sonra ben de bu cevaba bir cevap vereceğim...



"Merhaba Süleyman Bey...



Size yazmamın sebebi "Örtülü Terörist" yazınızdan dolayı. Son derece büyük bir vebal altında olduğunuzu belirtmek isterim. Sizi, o çıkarcı, yozlaşmış, yandaş camiada bir nebze makul insanlardan biri olarak bilirdim.



Malum yazınız son derece fanatik, nefret, iftira ve haksızlık içeriyor.



İstediğiniz halde o söz konusu konuşmamın yayınlanmış onlarcası var. İzlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz ayrı bir vahim nokta.



Bilmeden, araştırmadan, böylesine iftira atmanızın ve hedefe maruz bırakmanızın en büyük veballerden olduğunu hatırlatmama gerek yok sanırım.



Elbette yüce Allah hesap görücüdür. Ne elimdeki notlarımda ne de sözlerime TSK'ya ait tek bir vurgu yoktu ve olmadı da. Konuşmamın başından sonuna ÖSO içindeki yapılanmaların gerçek yüzünü anlatmaya çalıştım evet. Afrin'i onlara teslim etmek istiyorsunuz demiştim zaten sözüm kesildiğinde.



Askerlerimizi canlı canlı yakan, kadın köle pazarı kurup kadın satan, binlercesine tecavüz eden bu bileşenlerin de içinde olduğu ÖSO'yu kimse kusura bakmasın, milli ordu olarak kabul etmek zorunda değilim ve eleştiririm.



Bu eleştirilerimi ifade ettiğim halde, ifadem videoda da aşikar olduğu halde, sözlerimi 'katliam yapıyorsunuz' şeklinde iftira ve lince dönüştürenlere elbette Allah izin verdiğinde bu dünyada da hesap gününde de hakkımı helal etmeyeceğim. Rabbim zerre vicdanı olanları hakikate şahitler etsin."



Mektup böyle...



Cevaba gelince...



Hüda Kaya hakkında, pek kimsenin bilmediği bir bilgi vermiştim önceki yazımda hatırlarsanız.



Üsküdar'da 3 yıl önce düzenlenen bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, "İsrail Filistinlileri, Türkiye ise Kürtleri katlediyor" dediğini ve protesto edildiğini yazmıştım.



O konuşmada Türk askerine açık açık "Katil" diyen hanımefendi, "Ben Türk askerine asla katil demedim" diye kendini savunuyor.



Komik değil mi?



Peki kime katil diyormuş?



Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte omuz omuza çarpışan ÖSO'ya. İşgal edilen topraklarını YPG'li teröristlerin elinden geri almaya çalışan ÖSO mensupları terörist, YPG'li teröristler ise masum köylülermiş!



Hayatımda en nefret ettiğim tip, bu tiptir işte! Kendini en zeki ve en akıllı, karşısındakini de en aptal, en ahmak sanan tip...



Hale bakar mısınız?



Türkiye'yi ve Türk ordusunu IŞİD terör örgütüyle iş birliği yapmakla itham ediyor. Fetö terör örgütünün dünyaya yaymak istediği algıyı Meclis çatısı altında dillendiriyor. Eleştiriyi görünce de "Ya ben ne dedim ki?" diyerek yağ gibi üste çıkıyor.



Hala ısrarla, Afrin'deki teröristlere "masum insanlar" muamelesi çekmeye devam ediyor. Sabah akşam Türkiye'ye roket atan, çoluk çocuk demeden katleden, sivilleri kendine canlı kalkan yapan YPG'liler masum halk, onların elinden ülkesini ve toprağını kurtarmaya çalışan ÖSO azılı terörist...



Hanımefendi...



Hiç o tarafa bu tarafa kaçmayın. Dün söylediğimi bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Örtünüz, terör örgütüne verdiğiniz desteği örtmeye yetmiyor, yetmeyecek!



Siz, yıllar önce yaptığınız konuşmada, "Türkiye İsrail'in Filistinlileri katlettiği gibi Kürtleri katlediyor" diyerek benim gözümde "Örtülü terörist" sıfatını fazlasıyla hak ettiniz.



Hiç kurnazlık yapıp, Allah, vebal, iman meselelerine dalmayın. İnanın, bu sözler ağzınıza bile yakışmıyor.



Bakın!



Afrin'den bir haber geldi dün. Sizin "Masum halk" dediğiniz YPG'liler ne yaptı duydunuz mu? Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış el yapımı patlayıcı sayesinde, o Kuran'ı yerden kaldırmaya çalışan bir Türk askerini şehit etti.



Aradaki farkı görüyor musunuz?



Biri mukaddes kitabı bomba düzeneğiyle doldurup yere atıyor, diğeri o kitabı yerden kaldırırken şehit oluyor. Biri Kuran'ı en alçak yere, en alçak tuzakla koyan alçak oğlu alçak, diğeri Kuran'ı hak ettiği mertebeye yükselmek için çabalarken mertebelerin en yücesine yükselen aslan oğlu aslan...



Aramızdaki fark bu işte!



Allah'ı, İman'ı, Kuran'ı ve vebali anlatacaksanız, gidin saflarında yer aldığınız dini İslam düşmanı alçaklara anlatın, bana değil.



Gidin, bir talimatla katlettirdiğiniz Yasin Börü ve arkadaşlarının ailelerine vebal neymiş anlatın anlatabiliyorsanız.



Allah huzurunda bana hesap sormak için can atmadan önce, Allah huzurunda on binlerce masumun katili olan PKK'lılarla aynı safta olmanın hesabını nasıl vereceğinizi hesaplayın siz...



Ve terörist arıyorsanız uzaklara bakmaya gerek yok. Dönün aynaya bakın!



Göreceğiniz o suret var ya o suret…



Ondan ala terörist bulamazsınız...