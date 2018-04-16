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Hollanda'da Türkiye konsolosluğuna saldırı girişimi: 4 gözaltı

Hollanda'da Türkiye konsolosluğuna saldırı girişimi: 4 gözaltı

Hollanda - Türkiye krizi sürerken, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk konsolosluğuna saldırı hazırlığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 16:08 - Güncelleme: 16-04-2018 16:35

TÜRKİYE ile Hollanda arasındaki kriz her gün biraz daha derinleşerek sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Reuters'in son dakika haberine göre Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk konsolosluğuna saldırı hazırlığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Hollanda polisi Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı. Polisten yapılan açıklamada Fas asıllı dört Hollanda vatandaşının konsolosluğa saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Polis üç kişinin Hollanda'da gözaltına alındığını açıkladı. Belçika'da bulunan dördüncü kişi de gözaltına alındı, Hollanda zanlının iadesi için girişimde bulunduğunu duyurdu.

Gözaltıların 2017'de gözaltına alınan bir kişinin telefon görüşmelerinden yola çıkılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Mehmet 16 Nisan 2018 16:50 Deme yahu nasil olur da bize saldirirlar

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