Hollanda'da Türkiye konsolosluğuna saldırı girişimi: 4 gözaltı

TÜRKİYE ile Hollanda arasındaki kriz her gün biraz daha derinleşerek sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Reuters'in son dakika haberine göre Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk konsolosluğuna saldırı hazırlığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Hollanda polisi Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı. Polisten yapılan açıklamada Fas asıllı dört Hollanda vatandaşının konsolosluğa saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Polis üç kişinin Hollanda'da gözaltına alındığını açıkladı. Belçika'da bulunan dördüncü kişi de gözaltına alındı, Hollanda zanlının iadesi için girişimde bulunduğunu duyurdu.

Gözaltıların 2017'de gözaltına alınan bir kişinin telefon görüşmelerinden yola çıkılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

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