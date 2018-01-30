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Helal olsun size! İşte Mehmetçik şefkati

Helal olsun size! İşte Mehmetçik şefkati

Zor koşullarda operasyonu sürdüren Mehmetçik, Afrin'de ele geçirdiği yerlerdeki sivilleri de unutmadı. YPG tarafından ölüme terk edilen felçli bir kadını hastaneye kaldırdı. Soğuktan titreyen bu yavruyu ise iki astsubayımız bağrına bastı. Parkalarını giydirip ısıtmaya çalıştı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 12:50 - Güncelleme: 30-01-2018 12:50

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in batısında gerçekleştirdiği operasyonda stratejik 915. Tepe ele geçirildi. 

HAKİM NOKTALAR KONTROL ALTINA ALINDI
Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı tüm hakim noktalar kontrol altına alındı. 

21 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI
Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınması ile harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu. 

MEHMETÇİK ŞEFKATİ
Zor koşullarda operasyonu sürdüren Mehmetçik, Afrin'de ele geçirdiği yerlerdeki sivilleri de unutmadı. Bir yandan terörist kovaladı, öte yandan halka yardım dağıttı. YPG tarafından ölüme terk edilen felçli bir kadını hastaneye kaldırdı. Soğuktan titreyen bu yavruyu ise iki astsubayımız bağrına bastı. Parkalarını giydirip ısıtmaya çalıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2018 13:48 HATTA BU GÖRÜNTÜLER BURADA ALGI OPEROSYONU YAPMAYA ÇALIŞAN İTLEREDE GELSİN...

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