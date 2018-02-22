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HDP'li vekilden polislere 'Sizi parçalarım' tehdidi

HDP'li vekilden polislere 'Sizi parçalarım' tehdidi

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in 5 ayrı suçtan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tanıklık yapan polis memuru, "Yiğitalp, 'Sizi parçalarım, hiçbir şey yapamazsınız.' şeklinde tehditte bulundu." dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 15:21 - Güncelleme: 22-02-2018 15:21

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in, terör soruşturması kapsamında 5 ayrı suçtan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 18 polis memuru tanık olarak dinlendi. 

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Yiğitalp katılmazken salonda avukatları ile tanık olarak dinlenen polisler hazır bulundu.

Duruşmada 8 Şubat 2016'da merkez Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto etmek için izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen, aralarında Yiğitalp'in de bulunduğu gruba ilişkin tutanakta imzası bulunan polislerin tanık olarak ifadesine başvuruldu.

2 KİŞİNİN ÇANTASINDA PATLAYICI BULUNDUĞU İHBARI
Bir polis memuru, ifadesinde "izinsiz gösteri için toplanan gruptaki 2 kişinin sırt çantasında el yapımı patlayıcı bulunduğu" ihbarı üzerine şüphelileri takibe aldıklarını belirtti.

Şüphelilerin bir binaya girdiklerini gördüklerini ve onları yakaladıklarını anlatan polis memuru, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 400 kişilik grubun içinde sanık Yiğitalp'in de bulunduğu yaklaşık 100'ü, şüphelileri aldığımız bölgeye geldiler. Dağılmaları yönünde ikaz edilmesine rağmen Yiğitalp'in de aralarında bulunduğu grup oturma eylemi başlattı. Daha sonra ise Yiğitalp ile müzakere gerçekleştirildi."

"SİZİ PARÇALARIM HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"
Başka bir polis memuru da ifadesinde gerekli güvenlik önlemi alındıktan sonra yakaladıkları şüphelileri binadan çıkarırken grup tarafından engellendiklerini dile getirdi.

Polis memuru, "Sırt çantasında el yapımı patlayıcı bulunduğu iddiasıyla iki kişiyi yakaladık. Yiğitalp ve beraberindeki grup, sözlü ve fili olarak kişileri elimizden almaya çalıştı. Daha sonra Yiğitalp, 'Sizi parçalarım, hiçbir şey yapamazsınız.' şeklinde tehditte bulundu." diye konuştu.

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme, sanık ile müzakere yapan emniyet amiri ve müdürünün de dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstenilen ceza
İddianamede, Yiğitalp hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara uymamaya tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • OFLU BABA 22 Şubat 2018 17:51 PARCALAR VALHI ADAMI ALTINA BIR ALSIN PARAMPARCA EDER ACUZE UCUBE

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