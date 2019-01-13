HDP'li vekil Ömer Öcalan'ın hesabından Abdullah Öcalan öldü paylaşımı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne ilişkin yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Twitter hesabından yapıldı.
HDP'li Ömer Öcalan'ın hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili amcam, Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan 22:31’de hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri yer aldı.
Ömer Öcalan'ın hesabından daha sonra bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan son paylaşımda "Twitter'da bir problem var arkadaşlar herhalde hesap çalınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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1948 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Amara (Ömerli) köyünde doğdu. İlkokulu Amara’da, ortaokulu Nizip’te okuduktan sonra 1966’da Ankara Tapu Kadastro Meslek Lisesi’nde yatılı okudu. 1969 yılındDEVAMI »
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