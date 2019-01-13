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HDP'li vekil Ömer Öcalan'ın hesabından Abdullah Öcalan öldü paylaşımı

HDP'li vekil Ömer Öcalan'ın hesabından Abdullah Öcalan öldü paylaşımı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Twitter hesabından, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili ortalığı ayağa kaldıracak bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Abdullah Öcalan'ın öldüğü yazıyordu. Ömer Öcalan'ın hesabından yapılan ikinci paylaşımda gerçek ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 09:33 - Güncelleme: 13-01-2019 09:33

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne ilişkin yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Twitter hesabından yapıldı.

HDP'li Ömer Öcalan'ın hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili amcam, Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan 22:31’de hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Ömer Öcalan'ın hesabından daha sonra bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan son paylaşımda "Twitter'da bir problem var arkadaşlar herhalde hesap çalınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • oflu 13 Ocak 2019 10:04 Bu yahudi uşağı,devlet eliyle değilde eceliyle geberirse buda devletin rezilliği olsun...

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Abdullah Öcalan
ABDULLAH ÖCALAN KİMDİR?

1948 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Amara (Ömerli) köyünde doğdu. İlkokulu Amara’da, ortaokulu Nizip’te okuduktan sonra 1966’da Ankara Tapu Kadastro Meslek Lisesi’nde yatılı okudu. 1969 yılınd

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