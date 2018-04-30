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HDP'li Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis şoku!

HDP'li Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis şoku!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Önder hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 13:08 - Güncelleme: 30-04-2018 13:08

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası talep etti. 

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş sağlık raporu aldığı için katılmadı. Duruşmada, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder hazır bulundu.

DEMİRTAŞ KATILMADI
Mahkeme Başkanı, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti. Bunun üzerime Mahkeme Başkanı, duruşmanın huzurunu bozduğu gerekçesiyle avukatların dışarı çıkartılması kararı aldı. Sanık avukatları duruşma salonundan çıktıktan sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda BDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK adına yasa dışı sloganların atıldığı ve parti yöneticilerinin konuşma yaptığı belirtildi.

Milletvekili olmaları nedeniyle Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarında soruşturma izni alınarak iddianame hazırlandığını hatırlatıldı.

Mütalaada, yaptıkları konuşmalar nedeniyle Demirtaş ve Önder'in ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 30 Nisan 2018 13:15 bu savcılar sadece hdp için çalışıyor birazda hırsızları dolandırıclar için ülkeyi bataıanlar içinde çalışınlar

    CEVAP YAZ 2 7
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KİMDİR ?
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973'te Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Tahir, annesinin adı Sadiye'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Yö

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1962 Adıyaman doğumlu. Türkmen kökenli Türk sinemacı, yönetmen ve yazar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Yönetmenlik, sinema oyunculuğu, senaristlik, müzik yapımcılığı ve ulusal b

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