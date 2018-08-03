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HDP'de Amerika çatlağı: Vekiller birbirine girdi

HDP'de Amerika çatlağı: Vekiller birbirine girdi

Eski/yeni HDP Milletvekili ABD konusunda Twitter'da atıştı. "ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle" diyen eski İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'a HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, "ABD gitsin ki Türkiye, İran ve Irak bir ayda Kürdistan federe bölgesinin statüsüne son versin" cevabını verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 16:12 - Güncelleme: 03-08-2018 16:14

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ile eski HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan Twitter'da atıştı.

Eski HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Twitter hesabından ABD'yi hedef alan bir mesaj paylaştı. Doğan, "ABD mazlum ezilen halkların dostu olamaz! ABD'ye karşı tüm halklarımız birlikte karşı koymalıyız. ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle" ifadelerini kullandı.

Bu mesaja HDP Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'dan tepki geldi. Doğan'a yanıt veren Adıyaman şu ifadeleri kullandı:

"He he ABD gitsin ki..! Türkiye/İran/Irak bir ayda Kürdistan federe bölgesinin statüsüne son versin ! He valla ABD gitsin ki..! Türkiye/İran/Esat bir ayda Rojava'yı yerle bir etsin öyle mi! Soğuk savaş dönemi sloganı ! Hadi durmayalım hep bir ağızdan kahrolsun ABD diyelim!"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 16:41 Adın Mehmet Soyadın Emin anne baban ne güzel isim koymuşlar.Seni tanımam bilmem internette ne isen diye de bakmadım.Ama Türkiye hakkında yanlış hükümde bulunuyorsun.Türkiye bir mozaik ABD Türkiye'nin modeli arda tek var Türkiye Asya ve Orta Asyalılardan azda Avrupalı insablardan oluşmuş bir devlet.ABD ise tamamen Avrupadan giden insanların toplandığı ülke.Mehmet Emin Kardeşim ikinci adın kadar Emin kadar emin ol ki ne Avruoalı ne de başka birileri seni Kürd'sün diye sevmiyor seni Türkiye büyük devlet olmasın diye seviyo görünüyor.Bak çok yakında göreceksin veya uygulauyorlardır seyahat zorluğu.Atıyorum AB senden para kazanımıyorsa AB'de denin kıymeti harbiyen yoktur.Arkadaş şapkanınızı önünze koyup düşünün Rusya'nın AB'nin ve ABD'nin Türkiye yavaşlatmak için kullandığı tetikçiliği bırakın şu cennet ülkeyi Avrupalıların Refah seviyesine yüksektelim.Son sözümşu Ben Türküm,Ben Kürdüm,Ben Lazım,Bem Çerkezim,Ben Zazayım,Ben Arnavutum,Ben Gürcüyüm,Ben Pomağım,Ben Bulgarım,Ben Boşnağım

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