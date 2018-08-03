HDP'de Amerika çatlağı: Vekiller birbirine girdi

Misafir 03 Ağustos 2018 16:41 Adın Mehmet Soyadın Emin anne baban ne güzel isim koymuşlar.Seni tanımam bilmem internette ne isen diye de bakmadım.Ama Türkiye hakkında yanlış hükümde bulunuyorsun.Türkiye bir mozaik ABD Türkiye'nin modeli arda tek var Türkiye Asya ve Orta Asyalılardan azda Avrupalı insablardan oluşmuş bir devlet.ABD ise tamamen Avrupadan giden insanların toplandığı ülke.Mehmet Emin Kardeşim ikinci adın kadar Emin kadar emin ol ki ne Avruoalı ne de başka birileri seni Kürd'sün diye sevmiyor seni Türkiye büyük devlet olmasın diye seviyo görünüyor.Bak çok yakında göreceksin veya uygulauyorlardır seyahat zorluğu.Atıyorum AB senden para kazanımıyorsa AB'de denin kıymeti harbiyen yoktur.Arkadaş şapkanınızı önünze koyup düşünün Rusya'nın AB'nin ve ABD'nin Türkiye yavaşlatmak için kullandığı tetikçiliği bırakın şu cennet ülkeyi Avrupalıların Refah seviyesine yüksektelim.Son sözümşu Ben Türküm,Ben Kürdüm,Ben Lazım,Bem Çerkezim,Ben Zazayım,Ben Arnavutum,Ben Gürcüyüm,Ben Pomağım,Ben Bulgarım,Ben Boşnağım