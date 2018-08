HDP'de Amerika çatlağı: Vekiller birbirine girdi

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ile eski HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan Twitter'da atıştı.

Eski HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Twitter hesabından ABD'yi hedef alan bir mesaj paylaştı. Doğan, "ABD mazlum ezilen halkların dostu olamaz! ABD'ye karşı tüm halklarımız birlikte karşı koymalıyız. ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle" ifadelerini kullandı.

Bu mesaja HDP Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'dan tepki geldi. Doğan'a yanıt veren Adıyaman şu ifadeleri kullandı:

"He he ABD gitsin ki..! Türkiye/İran/Irak bir ayda Kürdistan federe bölgesinin statüsüne son versin ! He valla ABD gitsin ki..! Türkiye/İran/Esat bir ayda Rojava'yı yerle bir etsin öyle mi! Soğuk savaş dönemi sloganı ! Hadi durmayalım hep bir ağızdan kahrolsun ABD diyelim!"