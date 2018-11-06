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HDP Milletvekili, hapis cezasına çarptırıldı

HDP Milletvekili, hapis cezasına çarptırıldı

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 18:02 - Güncelleme: 06-11-2018 18:02

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'a, terör  örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay  hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahmut Toğrul  katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Toğrul'un avukatları, sanığın konuşmalarında suç unsuru oluşmadığını  ve beyanlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Şubat  2016'da Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşını söylediğini, 250  kişilik kalabalığa yaptığı konuşma ve aynı yıl mart ayında Kahramanmaraş'ın  Pazarcık ilçesindeki nevruz etkinliğinde sarf ettiği sözlerin terör örgütü  propagandası yapmak suçunu oluşturduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep  etti.

Mahkeme heyeti, sanığın Kahramanmaraş'taki etkinlikteki sözlerinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu oluşturmadığını ancak Gaziantep'teki eyleminde atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu ifade ederek, sanık için 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 18:49 Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik diyerek 'terör örgütü propagandası' yaptı.................

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