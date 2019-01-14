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'HDP ile ittifak milli görevdir' diyen CHP'li için HDP'den ilk açıklama

'HDP ile ittifak milli görevdir' diyen CHP'li için HDP'den ilk açıklama

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, bir gazetecinin, “CHP’li Zeki Kılıçaslan, ‘HDP ile ittifak yapmamız milli görevdir’ dedi. Sizin için de CHP ile ittifak milli bir görev midir?” sorusunu yanıtladı. Bilgen, “CHP içerisinde farklı eğilimler ve yaklaşımların var, en azından açıklamalar böyle bir tartışmanın olduğunu gösteriyor.” dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 15:23 - Güncelleme: 14-01-2019 15:23

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Mecliste basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin, "CHP'li Zeki Kılıçaslan, 'HDP ile ittifak yapmamız milli görevdir' dedi. Sizin için de CHP ile ittifak milli bir görev midir?" sorusunu yanıtlayan Bilgen, CHP içerisinde farklı eğilimler ve yaklaşımların olduğunu, en azından açıklamaların böyle bir tartışmanın olduğunu gösterdiğini söyledi. Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, CHP'nin kendi iç tercihlerine, tartışmalarına dair bir şey söyleyecek durumda değiliz ama HDP'nin ya da başka bir partinin dışlanması, yok sayılması, ayrımcılığa tabi tutulması doğrudan doğruya HDP seçmenine ve toplumun bir kesimine yönelik tutumdur. Elbette biz bir bütün olarak Kürtleri temsil etme iddiasında değiliz. Bize ciddi miktarda oy veren Kürt toplumunun bir gerçekliği var. Bizim dışımızdaki partilere de oy verenler var."

ZEKİ KILIÇASLAN KİMDİR?
HDP ile ittifak isteyerek gündeme oturan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan merak konusu oldu. İşte Kılıçaslan kimdir, nereli sorularınının yanıtı:

CHP PM Üyesi olan Kılıçaslan 1957 yılında Trabzon’da doğdu. 1974 yılında Sağmalcılar Lisesinden,1980 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1984 yılında Göğüs Hastalıkları Uzmanı unvanını aldı. Kılıçaslan Çamlıca Askeri Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Erzurum Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanelerinde askerlik ve zorunlu hizmet görevlerini yaptıktan sonra 1989 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalında çalışmaktadır.

1989 yılında doçent, 1994 yılında profesör unvanını almıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Kılıçaslan 1970’li yılların sonundan bu yana emekçilerin sosyal ve sendikal mücadeleleri içinde bulunmuş ve halen SES üyesi olarak kamu emekçilerinin ve taşeron işçilerin hak mücadeleleri içinde çalıştığını beyan etmektedir. 1978 yılından beri çeşitli sosyalist hareket ve partilerde çalışmıştır. 2006-2010 yıllarında İşçi Kardeşliği Partisi genel başkanlığını yapmış ve 2010 yılında Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) kurucusu ve genel başkan yardımcısı olmuştur. CHP DÖNEMİ 2013 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Küçükçekmece üyesidir. CHP'nin İstanbul Emek Bürosu ve Sağlık Politikaları Çalışma Grubunda görev almış ve son kongrede Parti Meclisi (PM) Üyesi seçilmiştir

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Sivasli 14 Ocak 2019 16:26 Kutlarim Dogru söylemis Tabanlari DEV YOL,DEV SOL,TIKKO,DHKPC,PKK gibi HAIN Örgütlerden gelen bir Partiden böyle aciklama gayet dogal Hainligi Inkar etmeden Kivirmadan bir defa dogruyu söylemis.

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