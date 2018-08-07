Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Bir de yasak getirildi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Hakkında "Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması" suçlaması bulunan Baş hakkında karar çıktı. Ortağının mal varlığına zorla el koyup boş senet imzalatmaktan yargılanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu. Baş'ın yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

Haydar Baş'ın servetine tedbir konuldu: Mahkeme, Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkışına yasak getirdi. Haydar Baş'ın yanı sıra, avukatı Lütfullah Önder'in de gayrimenkullerine tedbir konuldu.

Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında ‘zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2’şer yıl 6’şar aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenirken aralarında Haydar Baş'ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haydar Baş'ın mal varlığı TV ve gazetesi var : Prof. Dr. Haydar Baş'ın malvarlığı listesinde Meltem TV, Mesaj TV, Yeni Mesaj Gazeteleri de bulunuyor. İcmal, Öğüt ve Mesaj dergileri de Baş'a ait. Özel Meltem Okulları da Haydar Baş'ın servet listesinde. Aslen Trabzonlu olan Haydar Baş, kendisini araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccar olarak tanıtıyor.



Haydar Baş'ın servet listesinin başında “BAŞ” Şirketler Grubu yer alıyor. Haydar Baş, bu şirketin çatısı altındaki, BAŞ Çelik Fabrikaları, BAŞ Ticaret A.Ş.ve BAŞ Isı Sanayi firmasının da sahibi. Haydar Baş, Türkçe'den başka Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice biliyor.