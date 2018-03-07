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Havacılıkta müthiş çalışma! Erdoğan'ın damadı Bayraktar duyurdu

Havacılıkta müthiş çalışma! Erdoğan'ın damadı Bayraktar duyurdu

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sınıfında dünyanın en iyi insansız hava araçlarını yaptıklarını söyledi. Bayraktar, "Kısa bir süre sonra da insansız jet çalışmamıza başlamayı düşünüyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 16:04 - Güncelleme: 07-03-2018 16:04

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Şu anda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz taktik insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonra da inşallah dünyada kendi sınıfının en moderni diyebileceğimiz 4,5 ton ağırlığında 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracını geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra da insansız jet çalışmamıza başlamayı düşünüyoruz" diye konuştu. 

20-23 Eylül 2018 tarihinde 3. havalimanında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali "Teknofest İstanbul"un tanıtım toplantısı yapıldı. Aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 3. havalimanı terminal binasında yapılan tanıtım toplantısında, Teknofest İstanbul Festivali ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. 

Selçuk Bayraktar konuşmasının başında, "Teknik müdürlüğünü yürüttüğüm Baykar adına çok yoğun bir şekilde kullanılan silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçlarına destek olmak adına, operasyonun başından itibaren mühendis ekibimizle birlikte sahadaydık. Çok yoğun bir şekilde oradaki faaliyete destek olabilmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. 

"UZAYA İLK İLGİ DUYAN MEDENİYETLERDEN BİRİSİYİZ"
Teknofest İstanbul fikrinin, geçen yıl düzenlenen liseler arası model uçak yarışmasında ortaya çıktığını söyleyen Bayraktar, "Ülkemizin havacılığa ilgi duyan ve havacılık çalışmaları yürüten milletler arasında ilk sıralarda yola çıkmış olmasına rağmen, bugün dünya devlerinden birisi olabilecekken ne yazık ki teknolojinin de ana motoru sayılabilecek havacılık ve uzay alanında hak ettiğimiz yerde olmadığını görüyoruz. Oysa tarihimize baktığımızda uzaya ilk ilgi duyan, uzayı ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz" şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI TEKNOLOJİ YARIŞMALARI
Teknofest'te 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarının Türkiye'nin en kapsamlı yarışmaları olacağını belirten Bayraktar, "Bugün dünyada teknolojinin birçok alanında düzenlenen yarışmalar bilimsel gelişmeleri hızlandıran ve o alanda en ileri teknolojik ürünleri üreten girişimleri ortaya çıkarıyor. Biz de Teknofest kapsamında düzenleyeceğimiz farklı yaşlardan gençlerin katılacağı teknoloji yarışmalarının ülkemizin havacılık, uzay ve teknoloji alanlarındaki gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. 

"DÜNYANIN EN İYİSİ DİYEBİLECEĞİMİZ TAKTİK İHA'LARI YAPTIK"
Gelecekteki projelerle ilgili de konuşan Selçuk Bayraktar, "Şuanda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz taktik insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonra da inşallah dünyada kendi sınıfında en moderni diyebileceğimiz 4,5 ton ağırlığında 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracını geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra da insansız jet çalışmamıza başlamayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 07 Mart 2018 17:22 ALOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EYYY TÜRKİYENİN DERİN DEVLETİ BU ADAMI DERHAL KORUMA ALTINA ALIN KARDEŞİM BİLGİLERİNİ PROJELERİNİ İYİ KORUYUN BİLİYORSUNUZ BİZDE İNSAN VE BİLİM ADAMININ KORUNMASI SIFIR DENECEK KADAR KORUMAKTAN YOKSUN .

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