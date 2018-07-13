Hangi vitamin ve mineraller güzellik iksiridir?

Güzellik iksiri vitamin ve mineraller: A - B – C – E - vitaminleri, Biotin, Selenyum, Çinko, Bakır, Magnezyum, Kalsiyum, ALFA Lipoik Asit ve Ko enzim Q -10'dir.

Güzellik için mutlaka günlük 2.5 litre su içmeli, güneşin zararlı etkilerinden sigara, alkol, hava kirliliği ve stresten uzak durmalıyız. Egzersiz yapmanın ve uykunun da cilt üzerine olumlu etkileri vardır.

Diyetisyen olarak benim en sevdiğim güzellik iksiri besinler ise: salatalık, domates, havuç, kereviz, çilek, mango, elma, zencefil ve bol bol su içmektir....