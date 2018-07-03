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'Han Kralı' da dayanamadı hacze karşı koruma talebi

'Han Kralı' da dayanamadı hacze karşı koruma talebi

İstanbul Sirkeci’de eski iş hanlarını otele dönüştüren iki şirket mali darboğaza girdi. Yaşadıkları sıkıntıyı aşamayan şirketler mahkemeye başvurdu. Hacizlere karşı koruma talep eden iki şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Şirket avukatı, “Alacaklı bankaların haciz ve satış baskısına dayanamadı konkordato başvurusunda bulunmak zorunda kaldı” dedi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 17:11 - Güncelleme: 03-07-2018 17:11

HASAN Korkunç, 1970’li yılların sonunda Sirkeci’de bulunan Doğubank’ta ticarete başladı. 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren cep telefonu ithalatına başlayan Korkunç, zaman içinde sektörün en büyük toptancılarından biri oldu.

ÇOK SAYIDA ESKİ HAN ALDI: Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, işlerini oğlu ile birlikte yürüten Korkunç, birkaç yıl önce farklı bir alana yöneldi. Turizmde yaşanan hareketlilik ile birlikte, Sirkeci’de eski bina ve iş hanlarını kiraya vermeye başladı. Korkunç, söz konusu hanlardan bazılarını ise otel olarak dönüştürme kararı aldı. Korkunç ailesi için zorlu sürede bu aşamadan sonra yaşanmaya başladı.

MALİ DENGESİ BOZULDU: İnşaat izinleri ve ruhsatlarda yaşanan gecikme nedeni ile şirketlerin mali dengesi bozuldu. Otellerden biri açılmaya hazır hale getirilirken, ikinci otel için de işler önemli ölçüde bitti. Ancak, alacak baskısı altında kalan iki şirket, sorunu aşamayınca, iflas ertelemenin yerine gelen konkordato başvurusunda bulundu.KOMİSER HEYETİ ATANDI: İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine, Ber Turizm Otelcilik İletişim, K İki iletişim San şirketi ve Hasan Korkunç adına yapılan başvuruda ilk karar 29 Haziran’da çıktı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde çıkan karara göre, şirket hacizlere karşı korumaya alındı. 3 ay geçici mühlet verilen iki şirket için geçici konkordato komiseri heyeti atandı.

İCRA YOLU İLE SATMAK İSTEDİLER: Davacı şirketlerin avukatı Şevket Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Müvekkil şirketler otel işletmecisi… Müvekkiller sadece bankalara borçlu…Şirketlerin taşınmaz malvarlığı değeri, toplam borcun iki katından fazla. İki özel banka ile bir türlü yol alınamadı. Değerli taşınmazları icra yoluyla satış noktasına getirdiler. Son çare konkordato başvurusu yapmak zorunda kaldık… Bankalar, borçları 100 milyon liranın altında olan şirketlerde yeniden yapılandırma taleplerine yanaşmıyor” dedi.

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