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Hakkari'de PKK'ya ait sığınak bulundu

Hakkari'de PKK'ya ait sığınak bulundu

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, örgüte ait bir sığınak ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonla ilgili açıklama Hakkari Valiliği'nden geldi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 18:14 - Güncelleme: 18-07-2018 18:14

HAKKARİ'nin Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18 Temmuz 2018 günü ilimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir sığınakta; 500 litre mazot, 2 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 9 adet boş tüp, 20 adet jelikan, 1 adet elektrikli ocak, 1 adet gaz sobası, 10 adet çakmak gazı, 16 adet ampul, 20 metre bahçe teli, 30 adet battaniye, 2 adet uyku tulumu, 25 metreka halı, bin metrekare branda, 40 adet kişisel bakım malzemesi, 30 adet sabun, 10 çift ayakkabı, 6 çift plastik ayakkabı, 4 adet yağmurluk, 1 adet parka, 150 kilogram kırmızı mercimek, 30 kilogram yeşil mercimek, 100 kilogram kaçak çay, 150 kilogram şeker, 50 kilogram salça, 150 kilogram nohut, 150 kilogram kuru fasulye, 100 kilogram deterjan, 15 kilogram tuz, bin paket gümrük kaçağı sigara ile çok sayıda mutfak ve hırdavat malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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