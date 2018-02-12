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Hakkari Yüksekova'dan şehit haberi geldi

Hakkari Yüksekova'dan şehit haberi geldi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araca çarpışması sonucu Konya’nın Akşehir ilçe nüfusuna kayıtlı polis memuru Ali Ergün şehit düştü.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 14:46 - Güncelleme: 12-02-2018 14:46

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye gezen polis arabasının zırhlı araca çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Ali Ergün'ün, acı haberi Konya'nın Akşehir ilçesindeki ailesine verildi.

ACI HABERİ HASTANEDE ÖĞRENDİ: Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Osman Bağcı, özel harekâtçı Ali Ergün'ün (30) geçirdiği trafik kazasında şehit olduğu haberini vermek üzere, polisin Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Sokak'ta bulunan babaevine gitti. Ancak işçi emeklisi baba Veysel Ergün'ün, dizinden ameliyat olmak için eşi Döndü Ergün ile birlikte Akşehir Devlet Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Bunun üzerine protokol üyeleri hastaneye geçti. Henüz ameliyata girmediği öğrenilen baba Ergün, başhekimlik odasına çağrılıp, oğlunun şehit düştüğü haberi verildi.

'ALİ'MİN BAYRAĞINI ÖPECEĞİM': Acı haberle gözyaşlarına boğulan Veysel Ergün ve eşi Döndü Ergün, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile birlikte makam aracıyla, ambulans eşliğinde evlerine döndü. Haberi alıp eve gelen ailenin yakınları da sinir krizi geçirdi. Yakınları, Ergün çiftine eve kadar eşlik etti. Ergün Ailesi'nin oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Balkona çıkan anne Döndü Ergün, ''Ali'min bayrağını öpeceğim'' diyerek, asılan Türk bayrağını sarılıp öptü.

EŞİ HAMİLEYMİŞ: Geçen yıl yaz aylarında evlenen Ali Ergün'ün eşi Funda Ergün'ün hamile olduğu öğrenildi. Şehit Ali Ergün'ün cenazesinin yarın memleketi Akşehir'de defnedilmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • misafir 12 Şubat 2018 15:52 Şehidimize Allahtan Rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanın Cennet Olsun.

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