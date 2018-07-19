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Hakan Altun izlediği film sonrası bakın nereye yerleşti

Hakan Altun izlediği film sonrası bakın nereye yerleşti

Sanatçı Hakan Altun, Mandıra Filozofu filmini izledikten sonra Bodrum'a yerleşme kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 15:57 - Güncelleme: 19-07-2018 15:57

Son olarak Cengiz Kurtoğlu ile Usta Çırak albümünü çıkaran Hakan Altun'un izlediği film Bodrum'a yerleşmesine vesile oldu. 

Altun, Mandıra Filozofu filminin Bodrum'a yerleşme kararında kendisine ışık tuttuğunu belirterek sosyal medyadan açıklama yaptı. 

''YARADAN ŞÜKREDİYORUM''
45 yaşındaki sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Yaşamak için hayallerini kurduğum Bodrum'a yerleştiğim için Yaradana şükreder, bu kararımda bana ışık tutan Mandıra Filozofu'u filminin başrolünden setteki çaycısına kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu muhteşem filmin büyük kahramanı Nevzat'la tanıştığım için çok mutluyum"

27 HAFTA VİZYONDA KALMIŞTI
Mandıra Filozofu filmi, 27 hafta vizyonda kalmış, 956 bin seyirci tarafından izlenerek 9 milyon 300 bin TL hasılat elde etmişti.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN KONUSU
Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir.

Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

Birol Güven'in senaryosunu yazıp Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Müfit Can Saçıntı ve Rasim Öztekin paylaşıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ALİ 19 Temmuz 2018 16:13 Bizim ülkenin sanatçıları mandıra filozofu isimli vasat filim izlerse halk Recep İvedik 6 ya yeni bir rekor kırdırır

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