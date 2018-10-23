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Gurur Aydoğan kimdir kaç yaşında babası kim annesi anlatmıştı

Gurur Aydoğan kimdir kaç yaşında babası kim annesi anlatmıştı

Gurur Aydoğan kimdir, kaç yaşında soruları son günlerde adının sık sık magazinde anılmasının ardından merak edildi. 2016 yılında vefat eden Oyan Aydoğan'ın oğlu olan Gurur Aydoğan şu sıralar 'Kanıt: Ateş Üstünde' dizisinde tanıştığı Başak Güröz ile evlilik yolunda, tarih bile belli Peki Gurur Aydoğan'ın babası kimdi, annesi anlatmıştı...

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 12:10 - Güncelleme: 23-10-2018 11:40

Gurur Aydoğan kimdir ve kiminle evleniyor eşi kim olacak soruları merak konusu oldu. Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu olan Gurur Aydoğan şı sıralar evlilik için gün sayıyor.  'Kanıt: Ateş Üstünde' dizisinde tanıştığı Başak Güröz ile 2019 yılında nikah masasına oturacak olan Gurur Aydoğan hakkında merak edilenler haberimizde...

Merhum sanatçı Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan önceki gün sevgilisi Başak Güröz ile birlikte objektiflere yansıdı. 2019 yılında nikah masasına oturmaya hazırlanan ikili düğün tarihinin belli olduğunu belirtti. Ağustos ayında dünya evine gireceklerini söyleyen çift, “Birkaç organizasyon şirketi ve otelle görüştük. İçlerinden birini seçeceğiz, net olan düğün ağustos ayında olacak” ifadelerini kullandı.

Gurur Aydoğan'ın babası kimdir annesi böyle anlatmıştı...

Verdiği bir röportajda eski kocası oğlu Gurur'un babası hakkında konuşan Oya Aydoğan çok konuşulan şu açıklamayı yapmıştı;

-"Bursalı gazinocu Tamer Taylan'dan ayrıldıktan sonra oğlum Gurur'un babası Latif Demirbağ'ı kurtarıcı olarak gördüm. 1987'de tanıştık. Mantık evliliği yapayım dedim. Latif çok fedakârlık yaptı benim için. ANAP'tan milletvekili adayıydı. 'Bir artistle birlikte olursan siyaset geleceğin biter' dedim ama yine de beni bırakmadı. Çok kıskançtı. 'Madem bu kadar kıskançsın, ne işin var böyle artist bir kadınla' dedim. Hamileliğimin üçüncü ayında da baktım yapamayacağım, ayrıldım."

GURUR AYDOĞAN KİMDİR: 15 Mayıs 2016’da aramızdan ayrılan Türk sinemasının usta isimlerinden olan Oya Aydoğan‘ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. Ayrıca 35.5 Sanat Akademisi ve Craft Oyunculuk Atölyesinde eğitim almıştır. Yakışıklı oyuncu Kedi Özledi ve Oyun Zamanı isimli filmlerde karşımıza çıkmış daha sonra Not Defteri dizisi ile dizi oyunculuğuna başlamıştır. Son olarak 'Kanıt: Ateş Üstünde' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Gurur Aydoğan’un dizideki rol arkadaşı Başak Güröz ile evlilik yolunda ilerleyen bir beraberliği var.

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