Günün haber özetleri - 3 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 3 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Putin ve Erdoğan Akkuyu'nun temeli attı Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafında atıldı.

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.Mart ayında enflasyon yüzde 0,99 artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert sözler! Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Arslan'ın ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile buluştu. Buluşmadan bir gün sonra ise tepki gösteren Mehmet Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuştur.'' mesajını paylaştı.

Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çiftlik Bank lideri Mehmet Aydın son vurgunu Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde Aydın'ın son vurgununu gitmeden 3-4 ay önce yaptığını söylerken 'En az 200 milyon lira toplamıştır' ifadesini kullandı.

MSG'de büyük kavga! Sanatçılar birbirine girdi MSG 10. Genel Kurulu'nda seçimlerin oy verenleri tek tek sayarak yapılması, sanatçıları gerdi. Gergin bir atmosferde geçen seçimli genel kurulda Sezen Aksu ve Çelik de konuşma yaptı.