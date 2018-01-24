Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinden ilk fragman

Star ekranlarında yayınlanacak olan Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi Jet Sosyete, Star’da izleyicileri ile buluşacak. BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek Jet Sosyete yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek.

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.