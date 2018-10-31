Gülperi dizisinin setinde romantizm! Nurgül Yeşilçay sevgilisi ile el ele

SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Gülper'nin yeni bölüm çekimleri önceki gün Kuruçeşme'de yapıldı. Dizinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte vakit geçirebilmek için her fırsatı değerlendiriyor.

Güzel oyuncu, sette verilen arada yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile bi araya geldi. Bir mekanda el ele oturan sevgililerin romantik anları objektife böyle yansıdı.