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'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesörün cezası belli oldu

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesörün cezası belli oldu

ERZURUM'da kendisini 'Gülen'in köpeğiyim' diyerek adlandırdığı ileri sürülen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak (69), 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 11:10 - Güncelleme: 18-04-2018 11:10

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, yürütülen soruşturma kapsamında emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak, 11 öğretim üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sabri Çolak'ın bir internet sitesinde, 'Geçmişten İzler' isimli belgeselde örgüte nasıl katıldığını, örgüt lideri Fethullah Gülen'e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği tespit edildi.

GAZETE PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ
Sabri Çolak'ın evinde yapılan aramada 'talebelerim' ibareli not kağıdı, Fethullah Gülen'in fotoğraflarının bulunduğu gazete parçaları ele geçirildi. Çolak, 22 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. Çolak hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'GÜLEN'İN KÖPEĞİYİM'
Hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen Ü.A., Sabri Çolak'ın örgütün etkin üyesi olduğu iddia edildi. Çolak'ın FETÖ/PDY'nin manevi abilerinden olduğunu belirten Ü.A., sanığın elebaşının yanında kaldığını söyledi. Yaptığı sohbetlerde Sabri Çolak'ın himmet topladığını bildiren Ü.A., "Hatta kendisini 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye adlandırarak propagandasını yapıyordu" dedi.

'15 TEMMUZ SONRASI GÖNÜL BAĞIM KOPTU'
Sabri Çolak, tutuklandığı hakimlikteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Bu örgütün varlığına 15 Temmuz'a kadar inanmadığını belirten Çolak, şunları söyledi:

"Bu tarihteki olay, beni çok yaraladı. Şu anda var mı bilemiyorum, ama yok da diyemiyorum. O tarihte sevdiğim, saygı duyduğum Fethullah Gülen'e saygım ve sevgim bitmiştir. Suçluluğu netleşirse, ona zarar vermeye çalışacağım. Şu anda gözümden düşmüştür. 2013 yılında Erzurum'dan birkaç arkadaşımla Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettik. Hoca efendiyi çok sevdiğim için, onun da beni çok sevdiği için ziyaretine gittiğimizde birlikte konuşurduk. Yaklaşık 10-11 defa görüşmüşümdür. Ben Fethullah Gülen'i çok sevdiğim için, gönülden bağlı olduğum için sorduklarında hep övdüm. Bu örgüte kesinlikle himmet toplamadım. Sadece eğitim kurumlarına yardım ettim. Ben, kesinlikle hiçbir yerde, 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' şeklinde bir söz söylemedim, iftiradır. 17-25 Aralık öncesinde kadar bunun örgüt olduğunu düşünmüyordum. Bundan sonra da örgüt olup olmadığı konusunda kafam karışmıştı. Eski bakanlardan Muammer Güler'in Rıza Zarrab ile bağlantılarını, ayakkabı kutularındaki paraları görünce bu tereddütlerim gitti ve böyle düşünmedim. Bundan dolayı internet sitesinde bu gruba üye olduğumu ve bağlı olduğumu belirttim. Ancak 15 Temmuz'dan sonra gönül bağım kopmuştur."

'DARBEYİ YAPTIRANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN'
Karar duruşmasına çıkan Sabri Çolak duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hastalığı nedeniyle cezaevi koşullarının olumsuz yönde etkilediğini belirten Sabri Çolak, suçlamaları yine kabul etmedi. Örgütten herhangi bir talimat almadığını ve kendisinin de kimseye talimat vermediğini savunan Çolak, "Terör örgütünün ne üyesi, ne de yöneticiyim. Kimseye emir, talimat vermedim. Fethullah Gülen'i ziyaret ettim, bunu kabul ediyorum, ancak bu görüşmeler baş başa değildir. 21 aydır tutukluyum, hain darbe girişimini yapanların da yaptıranların da Allah belasını versin. Devletime, milletime, her şeyimi temsil eden bayrağıma hiçbir zaman yanlış düşünmedim. Kalp kapakçığımdaki rahatsızlığım, hayatım için tehlike oluşturuyor, bu yönde heyet raporum da var. Milyonlarca kişinin bir dönem bu yapıya karşı muhabbeti vardır. Eğitime hizmetten başka bir işim olmadı. 70 yaşıma geldim, bundan sonra ha evde kalmışım, ha dört duvar arasında, benim için fark etmez artık" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ KARARA SAYGILIYIM'
Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Sabri Çolak, "Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini'nin dediği 'Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.' Mahkemenizin vereceği her türlü karara saygılıyım" dedi. Heyet, Sabri Çolak'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, hükümle birlikte Çolak'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mniksek 18 Nisan 2018 11:47 LANET HERİF FETÖNÜN KÖPEĞİYİM DİYEREK EN SADIK HAYVAN OLAN KÖPEĞİN ADINI KİRLETME, SEN FETÖNÜN İTİSİN İTOĞLU İT HEMDE...

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