Göztepe sahasında Rizespor'u mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 puanla ayrılmış oldu.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri ilk yarının 29. dakikada Yasin Öztekin ve 80. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti.

Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Göztepe ligde de 8. sıraya yükseldi. Küme düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'un ise 3 puan hasreti 4 maça çıktı.