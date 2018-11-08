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Görüntüler çok konuşulmuştu: Şoka girdim yolladım

Görüntüler çok konuşulmuştu: Şoka girdim yolladım

Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olayda görüntülerin yayılmasına ilişkin biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık Faruk K'nin eşi tutuksuz sanık Sibel K. ''Ticari amaçlı değil, olayın şokuyla videoyu gönderdim. Art niyetim yoktu, yemin ederim." dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 12:05 - Güncelleme: 08-11-2018 12:25

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin yayılmasına ilişkin biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K. ve eşi sanık Sibel K. ile sanık Didem Ç'nin avukatı katıldı.

Sanık Didem Ç'nin avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını ve Antalya'da yaşadığını söyledi. Müvekkilinin savunmasının talimatla alınmasını talep eden sanık avukatı, dosyaya sağlık raporunu sundu. 

Duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespitleri yapıldı.

''EŞİME ATMAK DURUMUNDA KALDIM''
Savunmasını yapan tutuksuz sanık Faruk K, olay tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığını söyledi. Grup amiri olarak ihbar üzerine cinayetin yaşandığı otele gittiklerini anlatan Faruk K, "Gittiğimizde güvenlikler ve sağlıkçılar oradaydı. İlçe müdürümüz Caner Bey'e bilgi aktarmak için kısa bir görüntü çektim. Bu tür olaylarda genelde böyle yaparız. Görüntüyü müdüre WhatsApp'tan atacakken alttan eşim arayıp duruyordu. O arada görüntüyü eşime atmak durumunda kaldım. Yani meşgul olduğumu gösterir gibi bir durum oldu." diye konuştu. 

''HER CİNAYETİ EŞİNİZE GÖNDERİYOR MUSUNUZ?''
Bunun üzerine Hakim, "Her cinayeti eşinize gönderiyor musunuz? Arşiv mi yapıyorsunuz?" diye sordu.

Sanık Faruk K. "O gün bir basiretsizlik oldu. Görüntüyü atarken Vatan Şaşmaz olduğunu bilmiyordum, yerde yüzüstü yatıyordu. Şaşmaz'ın sırtında mermi girişlerini görünce olayda 3. bir şahıs olabileceğini düşündüğüm için çektim. Cinayet Bürodaki arkadaşlara ekip göndermeleri için ilettim. Ne bir basın mensubunu ne de sanıklardan Didem Ç'yi tanımam. Olay yerini muhafaza altına alıp görevimi yapıp çıktım. O arada yani benden 5 dakika sonra Caner müdür geldi. Görüntüyü ona atmama gerek kalmadı." diye konuştu.

''BİR BUÇUK YILDIR ÇALIŞMIYORUM''
Üzgün olduğunu dile getiren sanık Faruk K, "Bir buçuk senedir açıktayım. Çalışmıyorum, maaş almıyorum. Bir hata oldu bizim açımızdan. Başkaca bir art niyetimiz olmadı. Öğleden sonra arkadaşlar vasıtasıyla görüntülerin basına sızdırıldığını öğrendim. Görüntüleri eşimin aile grubuna yolladığını bilmiyordum. Ben bu olaydan bir menfaat temin etmedim, görevimi kötüye kullanmadım. Üzgünüm, gerçekten bir suç işleme kastım yoktu." ifadelerini kullandı. 

OLAY GÜNÜ ARAMAMIŞ
Sanık Faruk K'nin eşi tutuksuz sanık Sibel K. ise savunmasında, eşinin normal şartlarda her gün kendisini birkaç kez aradığını ancak olay günü hiç aramadığını söyledi. Bazı olaylarda kıl payı kurtulduğu için eşini merak ettiğini anlatan Sibel K, bu yüzden eşini defalarca aradığını anlattı. 

''OLAYIN ŞOKUYLA VİDEOYU GÖNDERDİM''
Duruşma hakimi, "Koleksiyon mu yapıyorsunuz?" diye sorunca Sibel K, "Eşim görüntüyü attıktan bir süre sonra ölenin kimliği tespit edilmiş. Eşim bana bunu da yazdı. Kardeşlerimle bir grubumuz vardı. Kız kardeşim 'Vatan Şaşmaz ölmüş.' diye yazınca, 'Evet, görüntüsü de var.' yazıp WhatsApp grubuna görüntüyü attım. Ticari amaçlı değil, olayın şokuyla videoyu gönderdim. Kendisi çok sevdiğimiz biriydi, popüler bir insandı. Hiçbir şekilde art niyetim yoktu, yemin ederim." dedi.

''EŞİME DEĞİL BANA CEZA VERİN''
Sanık Sibel K, eşinin suçu olmadığını savunarak, "Eşim 1,5 yıldır zaten cezasını çekiyor. Suçlu benim. 1,5 yıldır mağduruz. Kirada oturuyoruz. Bir ceza verecekseniz bana verin. Sanıklardan Yakup İ, erkek kardeşimdir. Ona da görüntüleri gönderdim. Amacım olaydan menfaat sağlamak değildi. Didem Ç. adlı kişiyi ben de tanımıyorum." şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Didem Ç'nin savunmasının talimatla alınması için ikamet ettiği Antalya'daki asliye ceza mahkemesine yazı yazılmasını hükmederek, duruşmayı erteledi. 

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek, takipsizlik kararı vermişti.

Şaşmaz ile Aker'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda, Didem Ç, Yakup İ, Faruk K. ve Sibel K. hakkında "gizliliğin ihlali, görevi kötüye kullanma ile ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.

 

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Kaynak : AA

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