Görevde yükselme sınavı başvuru parası-Ulaştırma Bakanlığı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personelleri için Görevde Yükselme Sınavı ne zaman sorunun cevabını MEB yanıtladı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personelleri için Görevde Yükselme Sınavı başvuruları 1 Şubat Perşembe günü başlıyor. Görevde yükselme sınavı için adaylar Vakıfbank, Ziraas Bankası ve Halk Bankasına 310 lira sınav ücreti yatıracak. 10 Şubat 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecektir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Ankara'da 10 Şubat 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına katılacak olan adaylar 1 Şubat 2018 tarihinde sınav giriş belgelerini Milli Eğitim Bakanlığının resmi web adresi üzerinden alabileceklerdir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN: Adaylar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı için 310 TL başvuru ücreti yatıracaklar. Başvuru ücretleri MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 16 Ocak 2018 ve 24 Ocak 2018 tarihleri arasında yatırılacaktır ve Milli Eğitim Bakanlığının resmi web adresi üzerinden başvuru yapılacaktır.

SORU CEVAP VE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Görevde Yüksele Sınavı soru ve cevapları 13 Şubat 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının resmi web adresi üzerinden adayların erişimine açılacaktır. Söz konusu sınav sonuçları ise 2 Mart 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile www.udhb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ: Görevde Yükselme Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı olabilmek için adayların 60 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Puan hesaplamasında ise [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır