Google Play Store yeni tasarımıyla tamamen değişiyor

Bugüne kadar kullanmış olduğunuz Play Store'u unutun! Yeni Google Play Store tasarımı ile ilgili önemli detayları gün yüzüne çıkartan Android Police‘in aktarmış olduğu bilgilere göre, test aşamasındaki yeni arayüzün eskisinden çok farklı olacağı iddia edildi.

Tasarımın değişmesiyle birlikte çeşitli yenilikler de getirecek olan Google, yeni arayüz tasarımında kullanıcılar tarafından eleştirilen pop-up menüsünü baştan aşağıya değiştirecek.

ShiftDelete'in haberine göre Play Store üzerinde herhangi bir uygulamanın sağ en alt köşesinde yer alan üç nokta işaretine tıkladığınız zaman, karşımıza Yükle ve İstek Listesine Ekleseçenekleri çıkıyordu. Söz konusu bu pop-up penceresine yeni arayüz tasarımı ile birlikte bambaşka bir hava katacak olan Google, yeni arayüz tasarımında söz konu bu pencereyi ekranın en alt kısmına taşıyacak.

Daha kullanışlı bir arayüz tasarımının sinyallerini veren Google, yeni arayüz tasarımıyla kullanıcı deneyimini daha üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor.

Son olarak ise, Google‘ın bu yeniliklerin dışında Play Store‘un tasarımını da genel anlamda değiştireceği de tahmin ediliyor.