Google Görseller'e Idiot (Aptal) yazınca Trump çıkıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto eden aktivistler tarafından hayata geçirilen bir çalışma sonucunda Google Görseller'de Idiot (Aptal) kelimesi aratıldığında ağırlıklı olarak Donald Trump'ın fotoğrafları çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'yi ziyaret eden Donald Trump, İngilizlerin protestolarıyla karşılaşmıştı. Bu protestoları bir adım ileri götürmeyi başaran bir grup, Greenday'in American Idiot parçasını trendlere sokarak Trump'ı zekice protesto etmişti.

Bu protestoyu bir adım daha ileriye taşımak isteyen bir grup Reddit kullanıcısı sistemli bir biçimde Google'ın arama algoritmasını kandırarak Idiot yani Aptal yazıldığında Donald Trump'ın fotoğraflarının çıkmasını sağlamayı başardı. Oldukça ciddi bir uğraş gerektiren bu işlem sonucunda şimdilik bu kelime arandığında başkanın fotoğrafları çıkıyor. Ancak bunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

Muhtemelen Google kısa bir süre sonra yapacağı müdahale ile bu sorunu ortadan kaldıracaktır. O zaman gelene kadar Idıot kelimesinin karşılığı Donald Trump fotoğrafı olacak gibi görünüyor.

Kaynak: Teknolojioku