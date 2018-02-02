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Genelkurmay öldürülen terörist sayısını açıkladı

Genelkurmay öldürülen terörist sayısını açıkladı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'deki terör hedeflerine yönelik yürütülen operasyonda 811 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda bugün 14 hedefin imha edildiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 22:19 - Güncelleme: 02-02-2018 00:21

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda dün itibariyle 811 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda Türk jetleri bugün 14 hedefin imha edildiği açıklanırken, kara harekâtının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

TSK'dan Afrin operasyonuyla ilgili yeni açıklama geldi. Basın merkezinden yapılan açıklamada 14 hedefin imha edildiği belirtildi. İşte yapılan açıklamadan detaylar:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Afrin'de TSK'dan SMS sürprizi!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2018 00:13 İktidarın, iç ve dış politikada attığı adımları, baskıcı ve tehdit dolu uygulamalarını eleştiren, itiraz eden herkesin ‘vatan haini’ olmakla suçlandığı bir dönemden geçiliyor.

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