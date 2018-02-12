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'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! İstifa etti

'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! İstifa etti

"Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadelerinin ardından yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” uyarısı yapan sözleriyle yeniden gündeme gelen ilahiyatçı İhsan Şenocak, Diyanet İşleri'ndeki görevinden istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 16:54 - Güncelleme: 12-02-2018 16:54

"Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadelerinin ardından yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” uyarısı yapan sözleriyle tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. 

İhsan Şenocak, ‘tenzil-i rütbe' olarak yorumlanan bu karara tepki olarak Diyanet İşleri'ndeki istifa etti.
 
Bir kaç ay önceki ‘pantolon' fetvası sonrası büyük tepki uyandıran Şenocak, hakkında açılan idari soruşturmanın ardından açığa alınmıştı.

GÖREVİNE İADE EDİLMİŞTİ: Ancak Şenocak, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilmiş, son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti.

TEPKİ OLARAK İSTİFA ETTİ
İhsan Şenocak, ‘tenzil-i rütbe' olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 12 Şubat 2018 17:19 AKP, bu pisliklere bizim vergilerimizden birde maaş ödüyor değil mi..! Verene de, yiyene de Zehir'i ZIKKIM olsun.

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