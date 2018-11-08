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Genç avukata çorbalı suikast ! Yaşam mücadelesi veriyor

Genç avukata çorbalı suikast ! Yaşam mücadelesi veriyor

İSTANBUL Barosu avukatlarından Hüseyin Ablay evinin soyulması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken genç avukatın çorbasına zehir katılarak zehirlendi ve ardından da ofisi soyuldu.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 15:55 - Güncelleme: 08-11-2018 15:55

İSTANBUL Bakırköy’de avukatlık bürosu bulunan 37 yaşındaki Hüseyin Ablay’ı hayata yaşam destek ünitesiyle tutunma noktasına getiren olaylar zinciri, 3 Mayıs akşamı başladı. Sabah çıktığı Bakırköy Osmaniye’deki evine gece yarısı dönen Ablay, kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Hemen polise haber verdi.

Olay yerine giden polis, çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Evi darmadağın bulan polis ve avukat Ablay, televizyon çekmecesinin altındaki dolapta olan 4 bin TL ile 100 Euro’nun çalındığını belirledi. Evin bulunduğu apartman ve sokakta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle şüphelilerin eşkali belirlenemedi.

ZEHİRLENDİ KOMAYA GİRDİ
Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattıktan 1.5 ay sonra ise, avukat Hüseyin Ablay, zehirlenerek komaya girdi. Ablay’ın komaya girdiği anda beraberinde olan berberi S.C.’nin ifadesine göre yaşananlar şöyle gelişti:  Eşinden ayrı olan 2 çocuk babası Hüseyin Ablay, 28 Haziran akşamı S.C.’nin berber dükkanına geldi.

KOKOREÇ YEMEĞE GİTTİK DEDİ AMA...
Oğlu için Temmuz ayında sünnet düğünü hazırlığı yaptığını anlatan Ablay, S.C. ile birlikte yakında bulunan bir kokoreçci dükkanına gitti. İkili burada kokoreç yedi. Hüseyin Ablay, S.C. ile birlikte yürüdüğü sırada elini kalbinin üzerine koyup yere yığıldı. S.C. yakındaki bir dükkandan aldığı suyu arkadaşına içirmek istedi. Ancak Ablay’ın şuuru kapandı. Hemen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ablay yoğun bakıma alındı. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Ablay’ın zehirlendiği belirlendi. Doktorlar polise haber verdi.

ÇORBASINA ZEHİR ATILMIŞ
S.C.’nin ‘kokoreç yedik’ ifadesi doğrultusunda Hüseyin Ablay’ın midesinden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.  Yapılan incelemede Ablay’ın  o akşam kokoreç yemediği ortaya çıktı.  Çorba içtiği ve bu çorbaya zehir katıldığı belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, avukatın çorbasına zehri karıştıranı bulmak için çalışma başlattı.

AVUKAT KOMADAYKEN BÜROSU SOYULDU
Polisin bu yöndeki araştırmaları sürerken Ablay’ın 1 Temmuz günü ise yine Bakırköy’de olan avukatlık bürosuna kimliği belirsiz 2 kişi girdi. Şifreyle kasayı açarak, 20 bin dolar nakit ve avukata ait dizüstü bilgisayarını alıp kaçtılar. Hırsızlık üzerine büroda inceleme yapan polis, kapıda zorlama olmadığını, içeriye kapının anahtarla açılarak, girildiğini tespit etti.

İstanbul Polisi, avukat Hüseyin Ablay’ı zehirleyerek öldürmek isteyen ve evi ile iş yerini soyan kişileri bulmak için çok yönlü araştırma yapıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 16:24 Yani acaba bu berber parayi biliyormuydu..bilincide kayipken anahtari aldi...yani cok basit

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