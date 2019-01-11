Gelinim Mutfakta'da resmen izleyicinin aklıyla dalga geçildi!

Kanal D'de ekrana gelen; sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı 'Gelinim Mutfakta'da 43. haftanın finali, izleyiciyi isyan ettiren bir olayla tamamlandı. Geçtiğimiz haftalarda yarışmaya üçüncü kez dahil edilen Reyhan kaynana ve gelini Ezgi, haftayı sonuncu tamamlamalarına rağmen yine elenmeyince, yarışma iyice inandırıcılığını yitirdi.

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde 75 puanla Rümeysa birinci olup 5 altın bileziği koluna taktı. Diğer yarışmacılardan Yağnur 60 ve Sina 57 puan toplarken Ezgi ise 56 puanla haftanın sonuncusu oldu.

Bu sonuçlara göre Ezgi ve Reyhan kaynanın elenmesi gerekirken, birinci olan Rümeysa aniden çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Yarışmacı, bu karara gerekçe olarak da hastası olduğunu ve eğitimine yoğunlaşması gerektiğini gösterdi.