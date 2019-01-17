Gelinim Mutfakta'da işler kızıştı! İşte bugünün birincisi

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 44. haftanın dördüncü günü tamamlandı. 17 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim mutfakta 17 Ocak Gün Birincisi: Haftanın dördüncü gününde Ezgi 16 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Sina 14, Simge ve Yağnur ise 10 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Ezgi: 54 Sina: 54 Yağnur: 48 Simge: 42

Gelinim Mutfakta'da bugün ne oldu? İşte kazanan isim ve gün sonuncusu

Gelinim Mutfakta Simge Kimdir? 14 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Simge Ayna dahil edildi. Aslen Kocaeli’li olan Simge, İstanbul Kartal'da yaşıyor. Vejetaryen olduğunu belirten yarışmacı, 3 yıllık evli ve 2 kaşında bir kızı var.

Gelinim Mutfakta Songül Kaynana Kimdir? Simge'nin kaynanası Songül Hanım ise aslen Iğdırlı. Songül kyanana gelini gibi Kartal'da ikamet ediyor.

Gelinim Mutfakta 43. Hafta Sonuçları: 11 Ocak Cuma günü ekrana gelen 42. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 75 puanla Rümeysa haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna taktı. Fakat 56 puan alan Ezgin'nin elenmesi gerekirken birinci olan Rümeysa, hastası olduğunu ve sınavları olduğunu belirterek çekilme kararı aldı.

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