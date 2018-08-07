Gelinim Mutfakta Halise kimdir kaynanası Songül Hanımla fena tartıştı

Her hafta cuma günü bir yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta'ya her pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Peki Gelinim Mutfakta'ya 22. hafta dahil olan Halise Köse ile kaynanası Songül Köse kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Halise Köse kimdir Songül hanım nereli? Yarışmaya 6 Ağustos tarihinde dahil olan Halise, Batmanlı bir eşle 10 yıldır evli. Kaynanası Songül hanım ise aslen Iğdırlı ve üç çocuğu bulunuyor. Yeni yarışmacılar hakkında bunlar dışında pek bir bilgi bulunmazken, Halise'nin haftanın ilk gününde kaynanası Songül hanım için söyledikleri stüdyoda soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.

Haftanın ilk gününde gergin anlar: Halise, kayınvalidesi Songül'ün sevmediği yönlerini anlattı. Halise'nin, "Kayınvalidem benden hep hizmet bekler." ve "Kayınvalidem sürekli hizmet beklediği için evleri ayırdık." sözleri stüdyoda tartışma yarattı.

İşte o anlar...