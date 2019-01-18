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Geçen yıl kapanan şirket sayısı azaldı

Geçen yıl kapanan şirket sayısı azaldı

TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 14:33 - Güncelleme: 18-01-2019 14:33

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 yılının Aralık ayına ve geçen yıla ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre bir önceki aya göre aralıkta kurulan şirket sayısında yüzde 9,41, kooperatif sayısında yüzde 9,57 azalış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 49,24 artış görüldü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 95,52, kooperatif sayısı yüzde 114,06, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,17 artış kaydetti. Böylece geçen yılın aralık ayında 6 bin 356 şirket kuruldu, 2 bin 49 şirket kapandı. 

Aralık 2018'de kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,35, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,39 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 15,39 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,69, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,11 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,43 düşüş gösterdi. 

Kurulan şirket sayısı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 17,03, kooperatif sayısı yüzde 17,32 arttı, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 20,63 azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 7,05, kapanan kooperatif sayısı yüzde 13,09 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,39 arttı. 

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLER 
Geçen ay kurulan bin 29 yabancı ortak sermayeli şirketin 543'ü Türkiye, 78'i Suriye, 73'ü İran ortaklı oldu.  2018'in tamamında 13 bin 405 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, bunların 6 bin 867'si Türkiye, bin 595'i Suriye, bin 152'si Suudi Arabistan ortaklı şirketler olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin bin 129'u anonim, 12 bin 276'sı limited şirketler oldu.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLER NEREDE?
Aralık 2018'de kurulan toplam 6 bin 441 şirket ve kooperatifin yüzde 84,99'unu limited şirketler, yüzde 13,68'ini anonim şirketler, yüzde 1,32'sini ise kooperatifler oluşturdu. 

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,67'si İstanbul, yüzde 10,71'i Ankara, yüzde 5,64'ü de İzmir'de kuruldu. Gümüşhane, Ardahan ve Bayburt'ta aralıkta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen yıl toplam 86 bin 349 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 73 bin 268 limited şirket, sermayenin yüzde 65,63'ünü, 11 bin 997 anonim şirket ise toplam sermayenin yüzde 33,52'sini oluşturdu. Aralıkta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 33,95 azaldı.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 321'i ticaret, 918'i imalat ve 562'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 321'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 530'u imalat, 426'sı inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. 

TOPTANCI VE PERAKENDE SEKTÖLERİ
Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 686'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 357'si inşaat, 234'ü de imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 724'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 404'ünün inşaat, 157'sinin ise imalat sektöründe olduğu görüldü. 

Aralık 2018'de 85 kooperatif kuruldu. Kurulan kooperatifler arasında 39 konut yapı, 16 işletme, 7 motorlu taşıyıcılar kooperatifi öne çıktı. 

Geçen yılın tamamında 484'ü konut yapı, 131'i tarımsal kalkınma, 112'si motorlu taşıyıcıların da aralarında olduğu toplam bin 70 kooperatif kuruldu.

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