Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi taşeron işçi kesin-red listesi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi taşeron işçi kesin listeyi isim isim yayınladı. Kadro hayali kuran taşeron işçiler kesin listede adım var mı kontrolü için https://gantep.bel.tr/ adresine girerek bakabilirler. 3-22 Mart arasındaki taşeron işçi kadro sınavına girmeye hak kazanamayan adaylar ise 3 gün içinde yazılı itiraz etmek zorunda.

GAZİANTEP POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ KESİN LİSTE: "Belediyemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında görev yapmakta iken, 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Esasları Belirlendiği Tebliğ’de belirtilen kriterler dâhilinde başvuru yapan personelin durumları incelenmiş olup; başvuruları kabul edilen (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formları sonuçlarının olumlu olması şartı ile) ve reddedilenlere ait isim listeleri ektedir.

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Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek.

Devletten kadro almaya hak kazanan taşeron işçilerin açıklandığı süreç, 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Devlet kurumları resmi internet siteleri üzerinden açıklanan taşeron kadro listesi, kabul edilen ve reddedilen kişi isimleri buralardan belirleniyor. Peki, taşeronda kadroya geçen kişiler listesi hangi kurumlar tarafından duyuruldu. İşte, kadro bekleyen işçilerin kesin listesinin açıklamasına dair bazı önemli bilgiler...

TAŞERON İŞÇİ SINAVI NE ZAMAN: Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler için sınav süreci başlayacak. 3-22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak sınavın ardından 23-26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılabilecek. İtiraz sonuçları ise 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Hak sahipleri en son 2 Nisan 2018 tarihinde topluca işçi kadrosuna geçirilmiş olacak.

TAŞERON İŞÇİ SINAVI NASIL OLACAK: Sınav yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilecek. Sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenecek olup sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek.

SINAV YÜZ PUAN ÜZERİNDEN: Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek olup yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilecek ve “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekmektedir.

EN AZ 50 PUAN GEREKLİ: Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı olması gerekmektedir. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilecektir.

Sınavlarda sorulacak sorular, sınav kurulu tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanacak olup sınavlarda başarılı olamayanlar, belirlenen tarihler içerisinde gerekçesini belirten bir dilekçe ile yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.

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