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Gary Medel, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Gary Medel, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Vagner Love'ın takımdan ayrılmasının ardından uzun süredir parasını alamayan Garry Medel'in de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip yasal süre içerisinde Garry Medel'in parasını ödemezse Şilili oyuncu serbest kalacak.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 20:38 - Güncelleme: 29-01-2019 20:38

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Pepe, Vagner Love, Fatih Aksoy ve Ryan Babel'in takımdan ayrılmasının ardından şimdi de Şilili oyuncu Garry Medel'in Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre, uzun süredir parasını alamayan Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Garry Medel'in, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı ekip yasal süre içerisinde Garry Medel'in parasını ödemezse Şilili oyuncu serbest kalacak.

VAGNER LOVE BU SEBEPTEN AYRILMIŞTI

Bilindiği üzere, Beşiktaş'tan Brezilya'nın Corinthias takımına transfer olan Vagner Love'ın da Beşiktaş'tan geçmiş dönemdeki alacaklarının %70'inden feragat ettiği ve kalan %30'luk kısmının ise yapılandırılacağı belirtilmişti.

ADRİANO DA SÖZLEŞMEYİ FESHETMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın bir diğer Brezilyalı oyuncusu Adriano'da, Vagner Love ile aynı benzer sepelerden ötürü takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2019 21:44 BAS BAS PARALARI LEYLAYA BIDHAMI GELECEN BU POZISIYONA DIYORLARKI RAMETLI SEBA BUNU HIÇ TUTMAMIŞ SEVMEZMISTE NUR IÇINDE YAT SEBA EFENDI

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