Garry Rodrigues’e La Liga'dan talip var

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'daki bazı kulüplerin dikkatini çeken Galatasaray’ın yıldızı Garry Rodrigues'in yolu La Liga'ya düşebilir. AS Gazetesi’nden Javi Mata, Valencia’nın sezon sonunda Galatasaray’ın yıldızı Garry Rodrigues'i transfer edebileceğini ileri sürdü

VALENCİA PEŞİNDE

Radyospor'a konuşan Javi Mata, "Garry Rodrigues'i Villarreal izliyor diyemem, çünkü başka pozisyonlarda transfer için oyuncu bakıyorlar. Villarreal'in o pozisyonda transfere ihtiyacı yok. Valencia sezon sonu Rus yıldızı Denis Cheryshev'i Villarreal'e verebilir ve Garry Rodrigues'le ilgilenebilir" dedi.

ENES'İN PERFORMANSINDAN MEMNUNLAR

Mata, Enes Ünal hakkında da "Şu an çok iyi oynuyor ve onun gelişiminden memnunlar. Real Valladolid'de ortaya koyduğu performanslar, aldığı süreler gayet iyi. Böyle giderse tekrar Villarreal'e geri dönecektir" açıklamasında bulundu.