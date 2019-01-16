Galatasaraylı Marcao ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü'nü evinde konuk edecek olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde antrenman yaptı.

Yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Marcao ve Emre Taşdemir takımla çalıştı

Antrenmanda yeni transferler Marcao ve Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Akbaba ise tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı.



Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.