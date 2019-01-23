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Galatasaray'ın golcü transferi için sürpriz isim

Galatasaray'ın golcü transferi için sürpriz isim

Alan için Dubai’de, Tetteh için de Çekya’da pazarlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, sürpriz şekilde Sampdoria’da forma giyen Fransız golcü Defrel için de harekete geçti.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 09:44 - Güncelleme: 23-01-2019 09:44

Santrafor transferi için dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho ve Benjamin Tetteh’in ardından Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen Gregoire Defrel için de harekete geçti. En az 2 forvet birden almak isteyen Galatasaray ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Alan transferini noktalamak için Dubai’de Çin’in Guanghzou Evergrande takımıyla pazarlık halinde. 

İTALYAN Dİ MARZİO DUYURDU
Çekya'da da Sparta Prag ile Tetteh için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmı- zılılar’ın Defrel için harekete geçtiği bildirildi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; G.Saray, bonservisi Roma’da bulunan 27 yaşındaki Fransız golcü Gregoire Defrel için hem kiralık forma giydiği Sampdoria hem de Roma ile temasa geçti. Cim Bom’un bu sezon 22 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergileyen Fransız golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak istediği aktarıldı. 

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