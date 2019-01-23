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Galatasaray'ın Alan transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'ın Alan transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'da Alan transferi için 3 gün önce Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Brezilyalı golcüyü getiremeden İstanbul'a dönüyor.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:25 - Güncelleme: 23-01-2019 10:25

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapmasına rağmen kadrosunda golcü sıkıntısı çeken Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken Alan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Alan Carvalho transferi için 3 gün önce Dubai'ye giden yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Brezilyalı golcüyü  getiremeden İstanbul'a dönüyor.

TRANSFERDE PÜRÜZ ÇIKTI
29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 22 maçta 18 gol attı. Galatasaraylı yöneticilerle birlikte Türkiye'ye döndükten sonra bu hafta oynanacak Göztepe maçında sahada olması beklenen Carvalho'nun transferinde pürüz çıktı. Transferin gerçekleşememesinin sebebi Carvalho'nun yüksek maliyeti.

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